‘No estamos en el viejo oeste’: Roberto Palazuelos responde a reto de Andrés García

Roberto Palazuelos aseguró que no está en el viejo oeste como para pelear a balazos con Andrés García, quien hasta hace poco era su amigo. El actor lo citó en un duelo el próximo 15 de septiembre luego de afirmar que se aprovechó de él y amenazó a su familia ya que lo vio débil cuando dijo en un video que estaba en el final de su vida.

El empresario negó que se haya comunicado con alguno de sus hijos, como dijo García, y volvió a contar la versión de su alejamiento luego de que incluso lo considerara como uno de los herederos en su testamento. El ‘Diamante negro’ señaló que se debió a que Andrés le comentó que lo trataba como un viejo, por lo que se sintió insultado y prefirió guardar distancia.

“No estamos en el viejo oeste, por favor, tú crees que un señor como yo, padre de familia, abogado, empresario, ¿se va a meter en una situación así?”, expresó en un encuentro con medios de comunicación en el aeropuerto.

Roberto Palazuelos no peleará con Andrés García

Palazuelos reveló que no sabe por qué quien participara en telenovelas como El privilegio de amar le tiene tanto rencor y, sobre todo, por qué cree que lo amenazó.

“Yo no sé de dónde saca que yo le dije a un hijo de él, yo le llamé esta mañana a todos y me dijeron: ‘No Roberto, yo no he dicho nada, ni he hablado de nada. No sé quién le mete esas cosas en la cabeza y la verdad me tiene sin cuidado. Si el señor siente tanto odio por mí, ¿a qué me acerco yo con él?”, expresó.

Asimismo, aseguró que es mejor quedarse con la buena relación que en algún momento los unió y el contacto que aún mantiene con su primera esposa Sandra Vale.

“Me quedo con todo el amor que le tuve, todo el cariño. No sé de dónde viene ese odio de él hacia mí. Si ha habido alguien que le ha ayudado a todas sus familias, porque tiene varias, soy yo, no nada más yo, mi padre, mi tía Susana, toda la familia le ha dado un cariño impresionante”, agregó.