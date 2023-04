¿Quiénes son los hijos de Andrés García y por qué estaban peleados?

Este 4 de abril se confirmó que Andrés García, primer actor de origen dominicano, falleció a los 81 años. Una de las primeras personas en dar a conocer la noticia fue Anahí, integrante de Rebelde, quien había mantenido una relación muy cercana de amistad con el histrión. Sin embargo, el vínculo del protagonista de Pedro Navajas con su familia nuclear estaba lejos de ser así de cordial.

Andrés García tuvo tres hijos biológicos. Los dos primeros, Andrés García Jr. y Leonardo García, fueron producto de su matrimonio con Sandra Vale; y la tercera, Andrea García, de su relación con Fernanda Ampudia.

Con ninguno de los tres tuvo un contacto cercano en los últimos años. Declaraciones en medios y entrevistas contribuyeron a fracturar la relación que ya era frágil.

¿A qué se dedican los hijos de Andrés García?

Los tres hijos del histrión también desarrollaron su vida profesional en el ámbito del cine y la TV.

Andrés García Jr. participó en películas mexicanas desde la década de los setenta. Como agua para chocolate, el Placer de la Venganza, Perla y el Bosque de la muerte son parte de su filmografía; sin embargo también ha tenido algunos papeles en telenovelas como El Rostro de Analía y Salomé.

Andrés García Jr., hijo mayor de Andrés García, vive en Estados Unidos. (Foto: Instagram @andres_garcia_jr_official_)

El hijo de Andrés García que más presencia ha tenido en la TV mexicana es Leonardo, quien actuó en varias telenovelas de la primera década de los 2000.

Lo que es el amor

Por ti

Belinda

Se busca un hombre

Contrato de amor

Una de sus películas más recientes fue Gol de Plata, que se estrenó en septiembre del año pasado.

Leonardo García ha participado en varias telenovelas y películas. (Foto: Instagram @leonardogarciaof)

La menor de las hijas, Andrea, es modelo, actriz y conductora. Al igual que su hermano mayor, vive en Estados Unidos.

Andrea García es la menor de los tres hijos de Andrés García. (Foto: Instagram @realandreagarcia)

¿Qué pasó entre Andrés García y sus hijos?

Los conflictos familiares de los García no son recientes, sin embargo declaraciones de Leonardo García acerca de la negativa de su padre o intervención de Margarita Portillo, viuda de Andrés García, despertaron la molestia del histrión de 81 años.

Leonardo aseguró en una publicación que la volubilidad y carácter de su padre complicaba las visitas y que por ello preferían darle su espacio. Además comentó en una publicación de Instagram que Portillo no les proporcionaba el estatus sobre su estado de salud del actor.

“No nos comparte la información completa, ni los cuidados que está recibiendo y, asimismo, cuando está con ella no nos da acceso a visitarlo”, por lo que lo ha expuesto “de manera dolosa, dañando su integridad, su imagen, y eso como familia nos duele y lastima”.

Al respecto, el octagenario desmintió que alguien estuviera tomando decisiones por él y que sufriera maniulación.

“Para el cretino de mi hijo Leonardo, él es el que nunca ha ayudado en nada a esta casa, lo único que ha venido es de gorrón, no ha pagado una comida de nadie jamás”, expresó el actor de El privilegio de amar.

“Leonardo, ya cállate la put* boca, deja de hablar pendejad*s y mentiras, ni has ayudado nada a nadie, todo el mundo ha ayudado más que tú”, respondió en un video.

Pero el intercambio de declaraciones no ha sido la única polémica de los García. En julio pasado Andrea García desmintió en un video supuestos comentarios sobre abuso y violencia de parte del actor cuando ella era una niña.

Al respecto la conductora dijo negó haber hecho esas afirmaciones y expresó que amaba a su papá.

“Yo nunca hice esas declaraciones acerca de mi papá; mi papá es un buen hombre, nunca he dicho nada negativo, ni ninguna mentira, ni ninguna declaración que afecte a mi papá, yo amo a mi papá”, apuntó en el clip.

Asimismo confesó que no visitaba a su padre si él no lo autorizaba.

“Mi papá tiene seguridad armada en su casa. Aunque yo vaya y me pare ahí, si el señor no da instrucciones de que me dejen pasar, nadie me deja pasar”, comentó en entrevista.

Según una entrevista que concedió posteriormente Andrea, las diferencias entre padre e hija se habían limado, sin embargo Margarita Portillo declaró que dicha reconciliación no había sucedido.

Los orígenes del conflicto se remontan a una declaración que Andrés García hizo en uno de sus videos, donde mencionó que a conductora mencionó que no sabía nada de ella desde hace tiempo y que no tenía contacto con ningún miembro de la familia.

“Ha decidió cambiar de familia, no le habla a su mamá, no me habla a mí, no le habla a su tía, no le habla a Leonardo que es su hermano, no le habla a nadie”, confesó el histrión.

Andrés García Jr. poco ha dicho sobre la relación con su padre. A través de publicaciones de Instagram él y Leonardo han dado a conocer que son cercanos. En julio pasado viajaron a Acapulco para pasar el verano con su madre, sin embargo no revelaron si habían visitado a su padre, pues el actor vivía en esa ciudad.