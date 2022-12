Leonardo García señala al hijo de Margarita Portillo de vender ‘El Castillo’ de Andrés García

La ‘guerra’ entre Leonardo García, hijo de Andrés García, y la esposa de este, Margarita Portillo, parece no tener fin; ahora, Leonardo señala a Ándrés López Portillo, hijo de Margarita, de haber vendido una de las propiedades de su padre, valuada en aproximadamente 60 millones de pesos, sin ‘rendir cuentas’.

Además, dijo que él ha estado tratando de ayudar al actor de Pedro Navajas debido a su delicado estado de salud; sin embargo, su actitud suele ser muy cambiante con él, situación por la que también responsabiliza a la pareja de su padre.

En una entrevista para el programa De Primea Mano, el vástago de Andrés García declaró que, en una de las visitas que le hizo a su padre hace unos meses acompañado de su novia, este le confesó que su hijastro había vendido una de sus propiedades a la que apodaban ‘El Castillo’, ubicada en la Ciudad de México, que está valuada en 60 millones de pesos aproximadamente, y ‘no había visto claro’ sobre el dinero de la venta.

“Me dice ‘¿cómo ves que Andrés -López Portillo- vendió ‘El Castillo’? Hace un mes no me contesta y no me ha mandado dinero, nada más me dio una Jeep y un millón de pesos’”, explicó Leonardo, quien dice no entender entonces por qué Margarita dice que no tienen dinero cuando Andrés García debería tener lo de la venta de ‘El Castillo’. “Es lo que a mí no me cuadra”.

“Simplemente digo que mi papá fue un hombre muy trabajador que tiene sus propiedades. De hecho, a mí me las ofreció hace muchos años y le dije ‘papá te lo agradezco, pero quédatelo tú, todavía soy joven y puedo trabajar. El día de mañana si hace falta venderlo, quédatelo tú’. Él luego dijo que lo desprecié, pero no es cierto, creo que obré como un buen hijo”, consideró.

Leonardo García señala a Margarita Portillo de no cuidar bien de su padre

Sobre Margarita Portillo, Leonardo dijo que, si bien la esposa de su papá a veces lo cuida, las atenciones que recibe el actor de El Privilegio de Amar no son suficientes para el delicado estado de salud que actualmente tiene.

“A veces sí -lo cuida-, a veces no. Se pelean y luego se dejan de ver. Después, le habla a mi mamá y a mí para que lo vayamos a ver, y es a todo dar. Cuando luego se va con ella, de repente, se transforma y es como si estuviera en contra de nosotros”, explica el también actor de 49 años.

“Yo no sé quién le está envenenando la cabeza porque no puedes hablar así de tu hijo cuando te manda bendiciones. Su mujer siempre está tratando de quitarnos del mapa a a Roberto -Palazuelos-, a mi mamá y a mí”, declaró Leonardo, quien hace unas semanas emitió un comunicado sobre la situación de su padre.