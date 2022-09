Andrés García confiesa qué canción de Juan Gabriel quiere que pongan en su última despedida

Para el actor Andrés García hablar de la muerte no es un problema, por lo que en más de una ocasión ha afirmado que siente que está en el final de sus días, por lo que ha preparado todo para su partida terrenal, como sus herederos en el testamento y la forma en que quiere que lo despidan.

Quien fue diagnosticado de cirrosis hepática ya ha dado a conocer sus últimos deseos, entre los que destacó a un medio de espectáculos la canción que quiere que suene: ‘Amor eterno’, uno de los mayores éxitos de Juan Gabriel.

“Quizás estemos viviendo los últimos días de Andrés García porque se siente muy enfermo y muy débil”, dijo a través de una transmisión en YouTube, canal donde también reveló lo que quiere que pase con su cuerpo ya que después de ser cremado espera que una lancha en el mar se incendie con sus restos.

Roberto Palazuelos no quiere que exhiban a Andrés García

Tras una serie de caídas –en donde se ha mostrado en cama durante sus internaciones en el hospital– y con un aspecto más delgado, Andrés García ha hablado sobre su estado de salud, algo con lo que Roberto Palazuelos no está de acuerdo.

“Es lamentable que lo estén exhibiendo así, porque es una leyenda y lo tienen que cuidar, pero bueno. La verdad es que no me quiero meter en más dimes y diretes”, le dijo a Venga la Alegría. “Si él lo desea así está bien, pero yo no creo que sea correcto”, agregó.

Aunque apuntó que ha tenido una vida extraordinaria, sabe que a todo el mundo le llega el momento por lo que compartió que su papá también está en sus últimos momentos.

“Yo creo que nunca se está preparado para la muerte, creo que siempre sorprende y siempre duele. Pero esperemos que no haya muerte ahorita”.

Pese a que aseveró que no guarda ningún resentimiento contra él considera que lo que hace unos días dijo en su contra tuvo que ver con que estaba medicado. El ‘Diamante negro’ confesó que le duele, pero también que no tiene nada que perdonarle, no así a su esposa Margarita Portillo.

“Ya no me interesa tener ningún tipo de relación con Margarita porque ella es una persona a la que yo ayudé en toda mi vida, en todos los aspectos, y salió hablando mal de mí en la televisión”.