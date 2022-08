Andrés García revela que Anahí le ha ofrecido apoyo: ‘Que lo que se me ofreciera’

Andrés García ha estado en las últimas semanas delicado de salud debido a su diagnóstico de cirrosis y el accidente por el cual tuvo que ser suturado; aunado a ello, estuvo involucrado en polémica con Roberto Palazuelos –a quien retó a un duelo a balazos–.

Aunque no todo es malo, pues recientemente señaló que Anahí le ofreció su apoyo en estos momentos donde algunas personalidades que él apreciaba, como Luis Miguel, le han dado la espalda.

Andrés García agradece el apoyo de Anahí

En su más reciente video en YouTube, titulado ‘Homenaje a grandes artistas y amigos’, el actor de Pedro Navajas reveló que la exintegrante de RBD ha estado al pendiente de su estado de salud, e incluso se ofreció para ayudarle en caso de necesitar algo.

“Quiero empezar dándole las gracias a la hermosa y queridísima Anahí. Ella es un encanto de mujer, actriz, era casi una niña cuando trabajó conmigo en Televisa y se ha convertido en una excelente actriz, además de ser una mujer muy bella y me mandó un recado”, comenzó a decir el primer actor.

Extendió su cariño a la familia de la artista, y mencionó que esperaba reencontrarse pronto con ella. “Que lo que se me ofreciera… Yo creo que me vio muy amolado porque a veces no me da tiempo de arreglarme, y la verdad es que no he tenido tiempo ni de dormir casi en estos dos últimos días buscando paisajes”.

“Muchas gracias Anahí, te quiero mucho, espero que toda tu familia esté muy bien, que tú también estés muy bien y ojalá vengan pronto por aquí. Les mando un gran abrazo”, finalizó.

Anahí respondió los comentarios de Andrés García

A través de un tuit en el que cita un video publicado por una cuenta de fans, la cantante de ‘Mi delirio’ reconoció el respeto y cariño que siente por García, de 81 años.

“En esta vida hay que tener memoria y jamás olvidar quien ha sido bueno contigo. El señorón Andrés García tiene mi absoluto respeto y cariño incondicional. Aquí estoy siempre siempre para él”, señaló la también actriz de 39 años.

En esta vida hay q tener memoria y jamás olvidar quien ha sido bueno contigo. El señorón Andrés García tiene mi absoluto respeto y cariño incondicional. Aquí estoy siempre siempre para el. 🙏💖 https://t.co/6jAWaPu4jG — Anahi (@Anahi) August 16, 2022

Andrés García y Anahí trabajaron juntos en la telenovela Mujeres Engañadas (1999-2000), donde ella interpretó a Jessica Duarte Jiménez, y el actor tenía el papel de Javier Duarte Cortés, padre de Jessica.