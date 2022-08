Andrés García habla del accidente de Vicente Fernández: ‘Creo que se cayó por mi culpa’

El 12 de diciembre de 2021 falleció Vicente Fernández, y a ocho meses de su fallecimiento sigue siendo recordado con cariño por fanáticos y amigos del músico; entre ellos se encuentra Andrés García, quien en los últimos meses ha presentado problemas de salud.

Recientemente, el actor habló en uno de sus videos sobre ‘el charro de Huentitán’, señalando la gran amistad que sostenían.

Andrés García dice que él podría haber provocado el accidente de Vicente Fernández

En el video que subió a su cuenta de YouTube, García insinuó que él podría haber tenido algo que ver con el accidente de ‘Chente’ en su rancho ‘Los Tres Potrillos’, el cual derivó en su decadente estado de salud los últimos meses de su vida.

“Vicente, gran amigo. Desgraciadamente creo que se cayó por culpa de echar carreras conmigo, porque nos mandábamos videos y él andaba mal también para caminar. Entonces me decía: ‘mira, mira este video Andrés, te lo voy a enseñar, vas a ver qué bien camino ya’”, explicó el primer actor de 81 años.

“Entonces él caminaba y trataba de caminar medio rengo, pero caminaba más rápido que yo. Y yo le mandaba videos aquí en la playa, le decía ‘ahora te mando yo el mío para que veas como voy mejorando’, que curiosamente ahora estoy empeorando, no sé por qué”, agregó.

Básicamente, el cantante y el actor compartían sus progresos, pues ambos comenzaron a tener problemas para dar pasos; de acuerdo con García, ambos iban mejorando.

“Entonces él me enseñaba cómo caminaba rápido en loza, y yo le decía ‘ahora yo voy a caminar en arena, veme, pero en la arena no se puede caminar tan rápido como en la loza’. -Me contestaba- ‘No, no, si yo lo entiendo, a ver deja verte cómo andas caminando, cómo vas mejorando’”.

El actor de Pedro Navajas mencionó que tiempo después de aquellas competencias le informaron que Fernández tuvo un accidente que lo llevó al hospital y, posteriormente, falleció.

“O sea que quizás, en parte, no que el culpable haya sido yo, sino que la competencia que traíamos por ver quién caminaba más rápido, porque andábamos lastimados de la cadera los dos”, dijo Andrés.

Andrés García dedicó unas palabras a Vicente Fernández

Al finalizar la plática sobre Fernández, el actor de El privilegio de amar envió un mensaje al fallecido músico: “Descansa en paz, Dios te tenga en su gloria mi querido Vicente, allá nos veremos pronto todos, y como dije antes, las estrellas se van de tres en tres”.