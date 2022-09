Andrés García recibe reconocimiento de YouTube por 100 mil suscriptores: ‘Me levanta el ánimo’

“Disculpen la facha”, dice el actor Andrés García en al inicio de un video de su canal que publicó este jueves, donde celebra sus 100 mil suscriptores con una placa plateada de YouTube y además cuenta sobre su estado de salud, después de que estuvo en una cama de hospital durante varios días.

Desde hace alrededor de un año, el histrión de 81 años ha estado subiendo contenido a su canal en un programa llamado Conversaciones con Andrés García, donde responde preguntas de sus seguidores, habla de otras personalidades del cine, la televisión, polémicas con Roberto Palazuelos, su testamento y demás temas de su vida.

“Me mandaron una placa de YouTube de reconocimiento... Me parece maravilloso... les agradezco en el alma sobre todo ahora que he estado enfermo me levanta el ánimo”, comenta mientras muestra la placa.

En el video, el actor comienza a peinarse y a echarse gotas en los ojos ante las cámaras: “Estoy tratando de componer un poco este desastre de cara que tengo... pero este trabajo hay que hacerlo, los muchachos (camarógrafos) vienen desde Ciudad de México, ni modo de decirles que hoy me siento malito”, agrega para luego decir: “les voy a platicar mis males”.

Sobre los videos, Roberto Palazuelos se ha mostrado inconforme: “Es lamentable que lo estén exhibiendo así, porque es una leyenda y lo tienen que cuidar, pero bueno. La verdad es que no me quiero meter en más dimes y diretes”, le dijo a Venga la Alegría. “Si él lo desea así está bien, pero yo no creo que sea correcto”, agregó.

La caída de Andrés García

Andrés García comentó que se cayó por las escaleras, “sigo molido, no he ido ni a sacarme radiografías, pero me duele todo el cuerpo, la espalda, no puedo caminar, ni pararme de la silla”.

Asimismo, menciona que tiene una hernia en el lado izquierdo, “una bola de intestinos que se quiere salir y molesta mucho”.

El dominicano de 81 años fue diagnosticado de cirrosis hepática y aprovechó el video para hablar del tema:

“Estoy muy débil, me imagino que es la cirrosis hepática”, por lo cual les dio un consejo a sus seguidores: “Bájenle de huev*s a la bebida, yo pensé que a mí no me iba a pasar nada, llegué a los 70, llegué a los 80 y seguía bebiendo, pues a los 81, cirrosis”.