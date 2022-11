Andrés García habla de sobredosis que lo habría llevado al hospital: ‘Yo ni me acuerdo’

Hace una semana se informó que Andrés García se encontraba en el hospital debido a una neumonía, aunque su esposa, Margarita Portillo, reveló días después que he hicieron un examen antidoping luego de presentar fiebre y anemia, saliendo positivo a cocaína.

La salud del histrión de 81 años ha sido delicada desde entonces. Su hijo, Leonardo García, señala a la esposa del actor de Pedro Navajas por no darle los cuidados adecuados, mientras ella asegura que sus hijos no se han preocupado por él.

Para hablar al respecto, fue el mismo Andrés García quien hizo declaraciones en el programa Ventaneando, donde asegura que no recuerda haber tenido algún tipo de sobredosis, además de hablar sobre cómo se encuentra actualmente de salud.

“Ando no muy cómodo, porque la voz se me echó a perder por tomar agua fría el otro día, estaba muy caliente. Me dio una neumonía y entonces la voz la tengo... hacemos lo que se puede”, explicó el primer actor.

Con respecto a la supuesta sobredosis de la que habló su esposa hace una semana tras encontrarlo tirarlo en el suelo, él refirió que no lo recuerda. “Yo ni me acuerdo, solo sé que de repente me desperté y estaba yo tirado en mi patio de mi casa en la playa, eso es lo que yo recuerdo”.

Andrés García habla de la ‘pelea’ entre Leonardo García y Margarita Portillo

El vástago de Andrés García y Margarita Portillo han sostenido una especie de ‘guerra’ con las múltiples declaraciones que han hecho el uno sobre el otro. Incluso, el actor de El Privilegio de Amar le envió un mensaje a su hijo en días pasados durante una llamada que sostuvieron y que subió a su canal de YouTube.

Al respecto, García dijo que su hijo no podía hablar mal de Margarita ya que, de acuerdo con él, no tendría motivos para hacerlo.

“Eso no es cuestión de guerra, es cuestión de que él no puede hablar mal de mi mujer, a nadie le puedo permitir yo que hable mal de mi mujer, y más injustamente, no siendo verdad”, dijo Andrés al referirse a los señalamientos de Leonardo sobre los motivos por los que, supuestamente, Portillo querría alejarlos. “Margarita es mi ángel”, agregó.