Marcha de transportistas y campesinos ‘paraliza’ la CDMX: ¿Qué calles están bloqueadas HOY?

Imagen ilustrativa. Caos vial en CDMX por megamarcha de transportistas: estas son las carreteras bloqueadas. (Cuartoscuro)

La Ciudad de México vive una nueva megamarcha de productores y transportistas que hará que moverse por la capital sea una odisea este miércoles 20 de mayo.

La Asociación Nacional Transportista (ANTAC) convocó al gremio a movilizarse en la CDMX para solicitar a las autoridades federales atención a sus demandas.

Los transportistas arribaron desde distintos puntos del país; por ello, se contemplan cierres a la circulación en diferentes tramos carreteros que afectarán a quienes se dirigen a la CDMX. Conoce todos los detalles de la movilización en El Financiero.

Elementos de la SSC bloquean el paso a transportistas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó un operativo para frenar el avance de agricultores y transportistas que se dirigían hacia el Ángel de la Independencia, punto desde donde iniciaría la marcha.

Con apoyo de vehículos de tránsito de la policía capitalina, las autoridades bloquearon el paso de los transportistas a la altura de Eje 2 Norte y Paseo de la Reforma. Los inconformes descendieron de sus unidades y desplegaron pancartas con sus exigencias al gobierno federal.

Cientos de personas que dependen del Metrobús y Trolebús descendieron de las unidades y comenzaron a caminar sobre Calzada de los Misterios hasta el siguiente punto donde se regularizó el servicio.

Al respecto hubo modificaciones el servicio de la Línea 7 del Metrobús. Las unidades avanzaban de Indios Verdes a Hospital Infantil y después de Glorieta Cuitláhuac a Campo Marte.

¿Cuáles son los puntos carreteros que podrían bloquear los productores y transportistas?

Quienes se dirigen a la Ciudad de México podrían enfrentar una jornada complicada por cierres a la circulación encabezados por campesinos y transportistas.

Los manifestantes contemplaban concentrarse en el Ángel de la Independencia a las 9:00 horas para posteriormente bloquear la circulación en calles cercanas al Senado y a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

Ante el bloqueo implementado por las autoridades capitalinas, se desconoce el alcance de la convocatoria y si los cierres se realizarán con un menor número de inconformes que logren arribar a estos puntos.

¿Cuáles son las demandas de los transportistas?

La principal exigencia, que días antes también motivó movilizaciones para pedir atención de las autoridades, consiste en mejorar la seguridad en carreteras.

Por su parte, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano señaló entre sus demandas la exigencia de precios justos para los granos básicos y más apoyos al sector.

Además, contemplan: