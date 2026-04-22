‘Mangoos’: Camión vuelca sobre la México-Cuernavaca, ¿qué tramo fue cerrado HOY?

Llegar a la Ciudad de México este miércoles 22 de abril se volvió un calvario para los automovilistas que circulan sobre la autopista México-Cuernavaca.

Aproximadamente a las 6:30 horas, un camión cargado con mango volcó sobre la autopista. La circulación, sobre los carriles con dirección a la capital, quedó prácticamente bloqueada por la cabina del conductor y el producto que se dispersó.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) informó sobre el cierre a la circulación por el accidente y la obstrucción de otro con dirección a Cuernavaca.

A las 8:32 horas, el cierre se mantenía mientras se realizan las maniobras necesarias para el retiro del tractocamión siniestrado y la mercancía que este portaba.

El accidente provocó una fila kilométrica de automovilistas que intentaban llegar a la Ciudad de México.

“Cierre a la circulación en la Autopista México-Cuernavaca, km 45, dirección CDMX. Continúa cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de tractocamión siniestrado)”, escribió CAPUFE.

Como alternativa, los automovilistas son desviados hacia la carretera libre con dirección al poblado de Tres Marías y pueden continuar su camino hasta la capital del país.

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional para brindar apoyo en las labores para la habilitación de los carriles.

De acuerdo con reportes de medios de comunicación, el conductor del camión de carga resultó con algunas heridas y recibió atención en el lugar. Falta que se defina su situación tras el accidente. No se vio involucrado otro automovilista en el siniestro.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) la autopista México-Cuernavaca es una de las carreteras con más incidentes viales, que superan en promedio los 30 mil pesos en daños materiales por choque.

El tramo carretero tiene una forma singular de pera, un tramo peligroso donde ocurre la mayor cantidad de accidentes carreteros.