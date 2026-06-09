Inauguración del Mundial 2026: Estados se unen a ‘puente’ de la CDMX, ¿dónde no habrá clases?

Campeche es otro de los estados que anunció la suspensión de clases para el día de la inauguración del Mundiall 2026.

Además del home office por el Mundial 2026, en la Ciudad de México y otros estados suspenderán clases el próximo 11 de junio debido a la inauguración de la justa deportiva.

En el caso de la CDMX la medida fue anunciada hace una semana por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien dijo que la decisión se tomó en conjunto con la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Mientras que a esta medida se sumaron las siguientes entidades que tendrán ‘puente’ el próximo jueves 11 de junio.

Hasta ahora, la medida solo se tiene contemplada para el jueves y no se contempla la suspensión de actividades en los días de los partidos de la Selección Mexicana.

¿Cuáles son los estados que tendrán puente por la inauguración del Mundial?

Veracruz suspenderá las clases el jueves por la inauguración del Mundial 2026, informó la gobernadora Rocío Nahle.

La mandataria estatal señaló que la suspensión de clases será en todos los niveles educativos, por lo que no se tendrán labores en ninguno de ellos.

Además, sostuvo que se trata de una medida que se toma para que las personas puedan disfrutar del Mundial, aunque afirmó que en esta ocasión por parte del Gobierno del Estado no contarán con ninguna transmisión multitudinaria.

El gobierno de Campeche también anunció que el próximo jueves se suspenderán formalmente las clases en todos los niveles educativos y las actividades laborales en las oficinas estatales a fin de que puedan presenciar la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Jalisco suspenderá actividades por la inauguración del Mundial

En Jalisco se autorizó la suspensión de actividades escolares y del servicio público en los ámbitos estatal y municipal el próximo 11 de junio, con motivo de la inauguración del Mundial de Futbol.

El gobernador Pablo Lemus confirmó que se atiende el decreto emitido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, “en concordancia se suspenden actividades del sector público en el estado de Jalisco. Es decir, no habrá clases, no va a trabajar la burocracia en general, sin embargo todos los servicios que tienen que ver con seguridad pública, con Protección Civil y con los servicios básicos van a operar normalmente el día 11 de junio”, dijo.

El decreto se publicará en las próximas horas en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, según el mandatario, quien agregó que el transporte público operará con normalidad, y contará con horarios extendidos para la movilidad de usuarios durante la jornada.

¿Qué estados NO suspenderán clases ni actividades por el Mundial 2026?

En Yucatán únicamente se anunció la realización de los eventos simultáneos “Zona Fan”, con 9 sedes donde se instalaran pantallas gigantes para ver la inauguración y los partidos de México en Mérida, Progreso, Ticul, Izamal, Kanasín, Valladolid, Tekax y Umán.

El Gobierno de Morelos informó que las actividades laborales en la Administración Pública Central se desarrollarán de manera completamente normal durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con esta medida, la entidad no se sumará al decreto emitido por la presidenta para la Ciudad de México, el cual contempla disposiciones especiales o suspensión de labores por el torneo.

En Sinaloa, la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) confirmó que las actividades escolares continuarán con normalidad, en lugar de suspenderse.

En el estado se planea organizar dinámicas y actividades especiales dentro de los planteles para que los estudiantes puedan disfrutar de la justa mundialista.

*Con información de corresponsales