‘Vendía fruta con yogurt en Barcelona’: La historia de Isabel Carvajal, maestra en ‘MasterChef 24/7’

Isabel Carvajal no descartó su intención de abrir sus primeros restaurantes en México tras su participación en 'Masterchef 24/7' [Fotografía. Cortesía TV Azteca, Isabel Carvajal/Instagram]

Isabel Carvajal nunca imaginó que mudarse a España por amor cambiaría su vida. Lo que comenzó como una búsqueda de oportunidades la llevó de vender yogur con fruta en las calles de Barcelona a dirigir un restaurante, escribir cinco libros y convertirse en una de las maestras de MasterChef 24/7, uno de los reality shows de cocina más importantes del país.

La cocinera, empresaria y escritora publicó recientemente Cocinar es una forma de decir te quiero, su primer libro dedicado a la gastronomía. La obra reúne recetas tradicionales mexicanas, pero también las historias y emociones que, desde su perspectiva, acompañan a cada platillo y convierten a la cocina en un lenguaje para expresar cariño.

En entrevista para El Financiero, Carvajal habló sobre esta nueva etapa profesional, recordó los momentos más complicados que enfrentó al llegar a Barcelona sin papeles y explicó cómo logró convertir una necesidad económica en el negocio que hoy la consolidó como una de las mexicanas más reconocidas en la gastronomía fuera del país.

“Me fui a España por amor. Cuando me di cuenta de lo complicado que era encontrar trabajo sin papeles, me quedé sin empleo y la cocina fue la única manera que encontré para ganarme la vida”, comentó Isabel Carvajal.

¿Cómo abrió la chef Isabel Carvajal sus restaurantes en Barcelona?

La historia empresarial de Isabel Carvajal comenzó de manera inesperada. Llegó a Barcelona hace 10 años por una relación sentimental, pero poco tiempo después perdió su empleo en la venta de servicios de telefonía de casa por casa al no contar con documentos para trabajar legalmente.

Ante la complicada situación, comenzó vendiendo yogur con fruta en las calles catalanas para poder pagar la habitación donde vivía. Más tarde encontró una comunidad de mexicanos en redes sociales y decidió ofrecerles tortillas, frijoles y comida tradicional mexicana.

Su pequeño emprendimiento poco a poco fue creciendo hasta permitirle abrir su primer establecimiento cuando obtuvo su documentación.

“La necesidad de poder pagar la habitación donde yo vivía me llevó a empezar a vender desde mi habitación y poco a poco hacerme de un dinero para abrir mi primer local”, recordó Isabel Carvajal.

Asimismo, la profesora originaria de Guadalajara, Jalisco, reconoció que desconocer la legislación española le provocó errores y pérdidas económicas al momento de abrir El Sazón de Isabel, establecimiento que actualmente cuenta con dos sucursales en Barcelona.

Sin embargo, considera que ese desconocimiento también la impulsó a dar un paso que muchos emprendedores no se atreven a tomar. Para Carvajal, aprender sobre la marcha es parte del proceso y advirtió que esperar a tener todas las respuestas antes de iniciar puede convertirse en el principal obstáculo para emprender.

Isabel Carvajal Isabel Carvajal relató que pasó muchas dificultades en España desde su llegada ante la falta de documentos. [Fotografía. Cortesía TV Azteca] (J A FLORES)

“El hecho es que tienes que animarte a seguir hacia adelante, arriesgarte y aprender en el camino, aunque nos toque pagar las consecuencias de no conocerlo todo. A mí me ha salido caro, pero me ha funcionado”, comentó para El Financiero.

Uno de los principales desafíos para los restaurantes mexicanos en el extranjero es conseguir ingredientes para sus preparaciones, como ocurrió en el caso de Rita Sánchez, de la Taquería del Alamillo. No obstante, Isabel Carvajal aseguró que aprendió a trabajar con productos locales sin perder la esencia de los platillos.

“No es tanto el ingrediente, sino el sazón. Si tú tienes buen sazón, puedes conseguir que sepa a México sin que tengan ingredientes mexicanos”, afirmó.

Entre los primeros platillos que preparó se encontraban quesabirrias, cochinita pibil, tacos al pastor, carne en su jugo, mole de olla y chiles en nogada, además de distintos caldos y guisos que elaboraba bajo pedido para sus clientes.

¿Cómo encontró Isabel Carvajal la pasión por la cocina?

Isabel Carvajal aseguró que su forma de entender la cocina nació en casa. Recordó que su madre les demostraba cariño a ella y a sus siete hermanos preparando comida, por lo que desde pequeña aprendió que cocinar era una manera de expresar amor.

“Mi mamá nos enseñó su lenguaje del amor, que era dar amor a través de la comida. Así es como yo también aprendí a dar amor a través de la comida”, relató.

Las primeras recetas que aprendió fueron caldos de pollo, de res y un espagueti. Este último se convirtió en uno de los recuerdos más entrañables que conserva de ella.

“Cuando me fui de casa, cada que hacía un espagueti le hablaba y le decía: ‘Mami, dime cómo lo haces’. Ella me respondía que ya le había preguntado mil veces, pero era mi manera de seguir en contacto con ella”, relató.

La maestra de MasterChef 24/7 también subrayó la importancia de su padre en su historia personal. Aseguró que todo el camino recorrido ha valido la pena al ver el orgullo reflejado en su rostro.

“Mi padre es un símbolo de buena gente, trabajador, amoroso y cariñoso. Tiene una actitud increíble, es divertido, nunca se cansa: tiene 84 años y sigue trabajando de lunes a domingo; es mi héroe”, afirmó.

Isabel Carvajal Isabel Carvajal es una de las maestras dentro del programa de 'MasterChef 24/7' [Fotografía. TV Azteca] (J A FLORES)

¿De qué trata el libro ‘Cocinar es una forma de decir te quiero’ de Isabel Carvajal?

Después de publicar cuatro libros enfocados en liderazgo, desarrollo personal y emprendimiento, Isabel Carvajal decidió escribir su primera obra dedicada a la cocina.

La empresaria explicó que Cocinar es una forma de decir te quiero nació gracias a una clienta cuya historia la hizo reflexionar sobre el significado que tiene la comida dentro de las familias.

“La cocina realmente tiene historias detrás de cada platillo que tú comes. Es un libro en el que vas a encontrar recetas, procedimientos, pero también ese chismecito de la historia detrás de cada receta”, explicó.

Su nuevo libro está pensado tanto para personas que ya cocinan como para quienes nunca han preparado un platillo. Entre sus páginas aparecen recetas tradicionales como chile relleno, pozole y birria, acompañadas de explicaciones sencillas para cualquier lector.

“Todos podemos cocinar; lo único que necesitamos es el ingrediente principal, que es quererle decir a alguien que lo queremos a partir de un plato de comida”, comentó.

¿Cómo ha sido la experiencia de Isabel Carvajal como maestra de ‘MasterChef 24/7′?

Sobre su participación como profesora en MasterChef 24/7, calificó su incorporación al programa como una de las experiencias más importantes de su carrera.

Explicó que la invitación surgió después de que una amiga le avisó que su nombre era considerado para participar en el proyecto, noticia que la emocionó al saber que su trabajo también era reconocido en México después de varios años viviendo en España.

Aunque es la primera vez que imparte clases de cocina, afirmó que el proceso también le permite seguir aprendiendo de la gastronomía mexicana.

De igual forma, destacó la oportunidad de convivir diariamente con chefs de amplia trayectoria como Édgar Núñez, Adrián Herrera o Zahie Téllez, de quienes aseguró que aprende nuevas técnicas todos los días.

Después de regresar al país para participar en MasterChef 24/7, Isabel Carvajal aseguró que encontró grandes oportunidades para emprender en el país.

Incluso reveló que ya analiza la posibilidad de abrir restaurantes en territorio mexicano, aunque todavía trabaja en resolver la logística para operar los negocios en ambos países.

“Fíjate que tengo la idea desde hace tiempo; lo único que me preocupa un poco es la logística de poder estar aquí y allá, pero creo que se podrá dar antes de lo que esperaba. (...) Me gustaría tener muchos restaurantes aquí en México”, aseguró.

Tanto en MasterChef como en sus restaurantes, Isabel Carvajal se ha consolidado como una empresaria y cocinera firme en sus convicciones, con el objetivo de transmitir lo que aprendió desde casa: compartir el cariño a través de la gastronomía y demostrar que cualquier persona puede transformar su vida si decide actuar.