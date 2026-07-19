Problemas con la salsa y un mal capeado convierten a Nora en la eliminada 10 en ‘MasterChef 24/7′

Un mal capeado y problemas en el sabor y textura de la salsa fueron los problemas que llevaron a Nora a convertirse en la décima eliminada de MasterChef 24/7.

En el reto final, los cocineros presentaron distintos platillos y de los que más tuvieron deficiencias fueron los de Daniela Parra y los de Nora, pero la influencer fue salvada por el público.

Nora Sánchez es una de las concursantes que se sumaron a media temporada, pero solo consiguió mantenerse por 3 semanas.

¿Cómo fue la eliminación de ‘MasterChef 24/7′?

El número de participantes de MasterChef 24/7 dentro de la cocina cada vez es menor, pero la intensidad en cada uno de los programas crece.

El programa recibió a tres invitados especiales: la actriz Ivonne Montero, el actor Luis Fernando Peña y Dani Valle, campeón de MasterChef Celebrity 2025, quienes regresaron a la cocina más famosa de la TV para poner a prueba a los nuevos talentos.

En el último reto los cocineros debieron de preparar una receta que tuviera plasmada el aura de cada uno de ellos. Nora presentó un platillo llamado “amaranto de rama”. De acuerdo con ella tiene huazontle, que es un quelite, el cual va capeado, pero tuvo problemas con la preparación y con el sabor de la salsa.

Sin embargo, ella se fue feliz del reality show porque cree que cumplió el objetivo:

“Los ingredientes hablan por ti, se suman en el platillo y así haces una receta con tu aura. Quelites, preparación de alimentos de chinampa, que me hace sentir orgullosa”.

¿Quiénes recibieron mandil negro en la semana 10 de MasterChef 24/7?

Entre los posibles eliminados de MasterChef 24/7 se encuentran Daniela Parra y Emmanuel Chiang, quienes figuran dentro del grupo con problemas de desempeño en la semana 10 y por ello recibieron un mandil negro.

Luis Fuentes

Emmanuel Chiang

Guillermo Palomino “Ramahá”

Daniela Parra

Flor Ramírez

Jazmín Bernal

Nora Sánchez

Carmen Fuentes

Julio Vázquez

Tras las pruebas, uno de ellos tuvo que despedirse de la competencia y dejar su mandil para siempre.

¿Dónde ver ‘MasterChef 24/7′ en vivo?

Si quieres seguir la competencia y conocer quién será el próximo eliminado, la transmisión de MasterChef 24/7 puede verse a través de diferentes plataformas:

Azteca Uno.

Sitio web y aplicación oficial de TV Azteca.

Disney+, único sitio donde está disponible la transmisión 24/7.

Además, las redes sociales oficiales del programa comparten los momentos más destacados, recetas y avances de cada episodio para los seguidores del reality.

¿Cómo votar por tu participante favorito en ‘MasterChef 24/7′?

El público puede votar en MasterChef 24/7 y apoyar a su participante favorito mediante la página web de TV Azteca o en la aplicación oficial.

Las votaciones suelen habilitarse durante las transmisiones o en los horarios anunciados por la producción en sus redes sociales oficiales, por lo que se recomienda estar atento a los avisos para no perder la oportunidad de apoyar a los cocineros que continúan en la competencia.

Camila Souza, conocida como 'La Cams', es la eliminada nueve de 'MasterChef 24/7'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Quiénes siguen en ‘MasterChef 24/7′?

Después de retos, conflictos, polémicas y muchas horas de cocción de alimentos, los diferentes concursantes han sobrevivido hasta la semana 10 del reality show.

Algunos comenzaron con problemas en los primeros programas, como el polémico ‘Lancer’, pero con el paso de las semanas su desempeño mejoró y por tercera semana consecutiva estuvo en el balcón fuera de peligro junto a otros de sus compañeros:

Ángel Villamar “Antrax”, streamer.

Bruno Bautista “Lancer”, exparticipante de realities.

Carmen Fuentes, creadora de contenido.

Claudia Ruiz, comerciante.

Daniela Parra, empresaria y creadora de contenido.

Emmanuel Chiang, coach fitness.

Flor Ramírez, ama de casa.

Guillermo Palomino “Ramahá”, artesano.

Ismael Ochoa, cocinero.

Ixdit Vega, empresaria.

Jazmín Bernal, creadora de contenido.

Julio Vázquez, creador de contenido.

Luis Ramos, cocinero.

Michelle Malacara, modelo.

Nora Sánchez, cocinera.

Lista de eliminados de MasterChef 24/7

Con la salida de esta semana, la lista de concursantes eliminados continúa en aumento. Hasta el momento, los participantes que han abandonado la competencia son:

Cabe recordar que no todas las bajas del programa se han dado por los retos de eliminación. Un caso que llamó la atención fue el de “Molly”, quien decidió abandonar el reality después de recibir un diagnóstico de un tumor en la cabeza.