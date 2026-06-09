Arturo, eliminado de ‘MasterChef 24/7’, cuenta que lo inyectaron para aguantar el dolor en el reality

Arturo tuvo un problema de salud antes de su eliminación de 'MasterChef 24/7'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

Arturo López, tercer eliminado de MasterChef 24/7, reveló que durante las grabaciones del reality presentó un fuerte dolor en la espalda provocado por una lesión en la zona donde tiempo atrás fue operado de dos hernias discales.

El cocinero recibió atención médica e incluso una inyección para controlar las molestias y así continuar en la competencia.

En entrevista con El Financiero, el participante de MasterChef 24/7, explicó que los médicos determinaron que su condición no representaba un impedimento para seguir en el programa. Sin embargo, reconoció que enfrentó el reto de eliminación con el malestar todavía presente.

Arturo explicó que los influencers tiene ventaja en 'MasterChef 24/7' por los votos que reciben del público. (Foto: Cortesía TV Azteca) (J A FLORES)

¿Qué le pasó a Arturo, eliminado 3 de ‘MasterChef 24/7′?

En uno de los retos semanales de la nueva temporada de MasterChef, Arturo comenzó con molestias en la espalda, justo en la zona donde años atrás fue operado por dos hernias discales.

El concursante recibió atención médica dentro del programa y, tras una valoración, los especialistas determinaron que una inyección para reducir el dolor y la inflamación sería suficiente para que continuara en la competencia.

“Me atendieron, eran inyecciones para aminorar el dolor, pero era momentáneo porque es una lesión muscular, no iba a mejorar porque necesitaba reposo”, declaró.

Sin embargo, el eliminado de MasterChef 24/7 explicó que la falta de descanso impedía una recuperación total y provocaba que la zona afectada volviera a inflamarse. Asimismo, señaló que los participantes tienen la posibilidad de abandonar la competencia en caso de presentar un problema médico grave.

Agregó que actualmente está en recuperación física tras la salida del reality show: “Estoy mejor, no estoy haciendo nada para descansar, en la semana me hacen una resonancia magnética. Tenía 49 horas sin dormir, ni un solo minuto, entonces me estoy recuperando”.

¿Cuáles son los retos de ‘MasterChef 24/7′ para Arturo, eliminado del reality?

La transmisión ininterrumpida de MasterChef 24/7 representa un desafío adicional para los participantes. No obstante, para Arturo el principal sacrificio fue alejarse de sus hijos y perder las actividades que acostumbraban realizar en familia.

“Lo más difícil fue dejar a mi familia, porque estoy acostumbrado a ellos, todos los domingos desayunamos juntos, a veces entre semana comemos una carnita asada mientras platicamos de nosotros”.

Una vez dentro del programa, el cocinero se enfrentó a otra dificultad: adaptarse a convivir con personas con diferentes personalidades y formas de pensar mientras permanecían juntos prácticamente todo el tiempo.

“Una vez dentro, lo complicado es convivir con tantas personalidades, tantas formas de vivir diferente, de ser cada persona y de respetarlos mientras estás en la línea de no generar conflictos. Teníamos gente tan cerca y siempre debí estar tranquilo, mantener paz y tranquilidad”.

Además, consideró que la presencia de influencers dentro del programa genera una ventaja para quienes cuentan con una gran cantidad de seguidores, especialmente en las dinámicas en las que interviene el voto del público.

“Yo lo mencioné, yo sí o sí debía cocinar bien, por lo pronto es difícil que con los votos nos salven, quienes la libraron era porque tenían miles de seguidores, eso implica una gran ventaja”.

'MasterChef 24/7' tuvo doble eliminación por primera vez en la temporada. (Foto: Cortesía TV Azteca) (J A FLORES)

Arturo, eliminado de ‘MasterChef 24/7’, aprendió a cocinar para sus hijos

Más allá del reality, Arturo recordó que su gusto por la cocina nació por una necesidad familiar. Explicó que, tras quedarse a cargo de sus hijos cuando eran pequeños, tuvo que aprender a preparar alimentos y hacerse responsable de todas las actividades del hogar.

“Mis hijos eran pequeños cuando de un día para otro su mamá ya no estaba, entonces me responsabilicé de todo, peinar a mi hija para la escuela, darles de desayunar, comer, cenar y luego trabajar. No se me olvida que la primera sopa fue de arroz, se veía muy bonita, pero estaba salada, tenían los ojitos llorosos, hasta la fecha me lo recuerdan, pero de manera divertida”.

Con el paso del tiempo encontró una manera de organizarse y descubrió una afición que terminó disfrutando.

“Lo que hice fue dedicarle un tiempo a cocinar los domingos en la noche, hacía todo lo de la semana y lo congelaba, cuando lo comíamos solo era calentarlo, ese método me enseñó a disfrutarlo de verdad”.

¿Quiénes son los eliminados de ‘MasterChef 24/7′?

Tras la doble eliminación de MasterChef 24/7, el reality acumula cuatro participantes fuera de la competencia:

Eliminado 1: Javier Lara ‘La Chuleta Metalera’.

Eliminada 2: Nahieli Jácome ‘Nash’.

Eliminado 3: Arturo López.

Eliminada 4: Lourdes Cruz ‘Lula’.

¿Cómo votar en ‘MasterChef 24/7’?

La votación en MasterChef 24/7 es una nueva dinámica, mediante la cual los televidentes pueden apoyar a sus concursantes favoritos durante los retos de mandil negro y ayudarlos a permanecer en la competencia.

Para participar es necesario: