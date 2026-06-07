Tercer eliminado de ‘MasterChef 24/7′ EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el reality show?

La nueva temporada de 'MasterChef 24/7' llegó a su tercera eliminación. (Foto: ChatGPT/Cortesía)

La tercera eliminación de MasterChef 24/7 llega en un momento tenso, pues las diferencias con los jueces, críticas entre participantes y hasta accidentes dentro de la cocina, generó una gran presión.

‘Nash’, segunda eliminada, dejó un vacío entre sus compañeros apenas la semana pasada, pero el reality no se detiene y una nueva expulsión está en puerta.

A esto se suma el accidente de Pablo Villagrán, quien requirió atención médica tras sufrir una lesión durante una de las pruebas, así como el descontento expresado por Luis Ramos, que cuestionó las decisiones de los jueces de MasterChef 24/7 al salvar a sus compañeros porque tenían platillos con “malas salsas”.

'Nash' fue la segunda eliminada de 'MasterChef'. [Fotografía. Cortesía MasterChef]

¿A qué hora ver el reto de eliminación de ‘MasterChef 24/7’ HOY?

Los participantes de MasterChef 24/7 enfrentan una nueva prueba de eliminación. La competencia llega marcada por desacuerdos entre los concursantes, cuestionamientos a las decisiones de los jueces y hasta incidentes que pusieron en riesgo la continuidad de algunos cocineros.

A diferencia de las emisiones regulares, que se transmiten de lunes a viernes, la gala dominical tiene un peso especial porque define quién abandona el programa. El episodio de este 7 de junio comeinza a las 8:30 de la noche, horario del centro de México.

¿Dónde ver ‘MasterChef 24/7’ EN VIVO?

Los seguidores del reality cuentan con distintas alternativas para no perderse ningún detalle de la competencia culinaria.

La transmisión en vivo de MasterChef 24/7 puede seguirse a través de Azteca UNO en televisión abierta, así como mediante el sitio web y la aplicación oficial de TV Azteca. Para quienes buscan acceso continuo a la experiencia del programa, Disney+ es la única plataforma que ofrece el formato 24/7.

Además de estas opciones, los momentos más destacados suelen compartirse en redes sociales o consultar los momentos más destacados del programa en El Financiero Entretenimiento.

¿Quiénes recibieron mandil negro en la semana 3 de ‘MasterChef 24/7’?

La tercera semana de la temporada de MasterChef 24/7 dejó una larga lista de concursantes en riesgo de abandonar la competencia. Tras superar diferentes desafíos culinarios, varios participantes terminaron con mandil negro.

Antes del reto de eliminación, la audiencia intervino nuevamente para rescatar a uno de los cocineros. Por segunda ocasión, Jazmín Bernal fue la favorita del público y logró librarse del riesgo gracias a las votaciones.

Los participantes que siguen en peligro son:

Arturo López

Bruno Bautista ‘Lancer’

Daniela Parra

Diego D’ León

Emmanuel Chiang

Lourdes Cruz ‘Lula’

Luis Ramos

María del Carmen Ramos ‘Molly’

Michelle Malacara

Pablo Villagrán

Ricardo Hernández

Uno de los momentos que más llamó la atención fue el protagonizado por Carmen Fuentes. Aunque la participante recibió una llamada de atención por parte de los chefs debido a su actitud durante una de las evaluaciones, finalmente no fue enviada al grupo de mandiles negros.

¿Cómo salvar a un participante en ‘MasterChef 24/7’?

La nueva temporada incorporó una dinámica que permite a los televidentes influir directamente en el desarrollo de la competencia.

Cada domingo, durante la jornada de eliminación, el público tiene la posibilidad de apoyar a su concursante favorito mediante una votación en línea. Para participar es necesario ingresar al portal oficial y buscar la opción para votar en MasterChef 24/7 y seleccionar al participante que se desea apoyar.

Posteriormente, basta con confirmar el apoyo para que el voto quede registrado. Cada usuario dispone de hasta 10 votos por día, los cuales pueden concentrarse en un solo concursante o distribuirse entre varios participantes.

La plataforma también permite obtener votos adicionales mediante una opción habilitada al finalizar el proceso.

La chef Zahie, el chef Poncho y el chef Herrera son los jueces para el 24/7 de 'MasterChef'. (Foto: Ricardo Díaz/El Financiero)

¿Quiénes siguen en la competencia de ‘MasterChef 24/7’?

Aunque el reality arrancó con 22 participantes, las eliminaciones de MasterChef 24/7 ya comenzaron a reducir el número de aspirantes al título.

Actualmente, los concursantes que permanecen en la cocina son: