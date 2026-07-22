Hasta 3 horas varados: Lluvias ‘colapsan’ paradero de Indios Verdes y suspenden Metrobús y Mexibús (VIDEOS)

Las fueres lluvias en la Ciudad de México provocaron inundaciones en la zona del paradero de Indios Verdes, mismas que permanecen la noche de este miércoles 22 de julio y afectan el tránsito de autos en Insurgentes Norte y otras vialidades de la Gustavo A. Madero.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, las lluvias fuertes vinieron acompañadas de tormenta eléctrica y caída de granizo.

Unidades de transporte público y autos particulares cumplieron más de una hora con tránsito lento en la zona debido a los encharcamientos, mientras la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) labora en el desazolve de las inundaciones en CDMX.

Metrobús y Mexibús cierran por fuertes lluvias en la GAM

A corte de las 21:00 horas de este miércoles, la Línea 1 del Metrobús ofrece servicio únicamente de El Caminero a Buenavista, mientras el tramo de Indios Verdes a Manuel González permanece cerrado.

Videos en redes sociales mostraron a los usuarios descender de las estaciones afectadas por las lluvias fuertes mientras buscaban otras alternativas para volver a casa ante el aguacero en CDMX.

Además, la Línea 4 del Mexibús también tuvo que suspender su servicio en la zona de Insurgentes norte debido al alto nivel de agua en el cerro de Zacatenco.

Por ello, el tramo de La Raza a Central de Abasto permanece cerrado, mientras que el servicio opera únicamente de Terminal UMB a la Clínica 76.

Las personas que están varadas en la zona tienen un dilema: O se quitan los zapatos para caminar en la zona de charcos y salen del lugar, o se esperan horas a que bajen los niveles de agua.

Así lo reportó Nmás, donde usuarios mencionaron que llevan más de tres horas varadas debido a las inundaciones y la falta de alternativas de transporte público para llegar a municipios como Tecámac o Ecatepec, que dependen de los servicios que salen de Indios Verdes.