‘Estuvo potente’: Rayo ‘estremece’ la CDMX durante lluvias del viernes y activa sensores de sismo

Este viernes se activó doble alerta por lluvias para la Ciudad de México, donde cayó granizo e incluso un potente rayo, aproximadamente a las 10:45 de la noche, ¿lo viste o escuchaste?

Fue tan potente que incluso se activaron los sensores de sismo en la CDMX. Según Sismo Alerta Mexicana, su potencia fue extrema, un un registro de 59 kiloamperios. El promedio normal es de 30 a 40.

“Fue un rugido furioso”, sentenciaron. Detallaron la caida del rayo fue una descarga nube-tierra. Es decir, la energía no se quedó en el aire y viajó desde la base de la nube hasta impactar el suelo en la CDMX. Destacaron además que este tipo de rayo es de los más peligrosos.

¿Cuál fue la trayectoria de ‘furioso’ rayo que cayó en CDMX?

Sismo Alerta Mexicana, que divulga y monitorea actividad sísmica, volcánica y climática en México, explicó cómo fue que el rayo viajó por varios puntos de la CDMX.

El rayo inició con ramificaciones Chapultepec, avanzó cruzando Marina Nacional y tuvo su impacto o pico final en el norte de Azcapotzalco, pero sonó en varios sitios más, incluso hasta el poniente, en la alcaldía Cuajimalpa.

Pero ¿por qué sonó tan lejos? Los expertos explican que toda la electricidad acumulada se descargó en la CDMX y con la expansión del aire caliente, se generó ese ruido.

En tanto, Webcams de México captó el momento en que el rayó cayó, muy cerca de la Torre Larinoamericana.

Viernes lluvioso en la CDMX: activaron doble alerta

En nuestro país circula actualmente un frente frío fuera de temporada, por lo que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que habría fuertes lluvias, incluso para este sábado.

Por ello, en la CDMX la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó este viernes 19 de junio una doble alerta meteorológica por lluvias fuertes, caída de granizo y posibles encharcamientos durante la tarde y noche.

La dependencia emitió la alerta naranja para las alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Tlalpan

En estas demarcaciones hubo precipitaciones acumuladas de entre 30 y 49 milímetros, además de caída de granizo.