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¡Tláloc, ten piedad de nosotros!: ¿En qué estados habrá fuertes lluvias y tormentas eléctricas HOY?

La Conagua informó que debido a un frente frío fuera de temporada, una línea seca, las ondas tropicales 8 y 9, así como un canal de baja presión son los responsables de las fuertes lluvias de hoy.

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La Conagua informó que habrá lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México y Guanajuato. (Cuartoscuro).
Por Redacción

¡Tláloc, ten piedad de nosotros! Y es que las fuertes lluvias seguirán presentes en México, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En su pronóstico del clima detalló que las condiciones meteorológicas se darán debido a una línea seca, un canal de baja presión en la Mesa del Norte, un frente frío fuera de temporada y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México.

¿Dónde lloverá en México este sábado 20 de junio?

La Conagua informó que habrá lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México y Guanajuato.

También se prevén descargas eléctricas y posible caída de granizo en el occidente, noroeste, norte, noreste y centro de México; pronosticándose

Además, los efectos de la onda tropical número 8 todavía afectan a nuestro país y recorrerá las costas del Pacífico Sur mexicano.

Se suma la onda tropical número 9, que se desplazará al sur de la península de Yucatán. Ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en dichas regiones.

También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León,, Tamaulipas, Querétaro, Puebla, Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas.

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Fenómenos meteorológicos en México. (Conagua).

¿Qué hacer ante las fuertes lluvias de este sábado?

Debido a las fuertes lluvias, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, emitió algunas recomendaciones.

“De acuerdo con el pronóstico del SMN, para este sábado se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas, con acumulados de 75 a 150 milímetros (mm), en las zonas este de Nayarit, norte de Jalisco y sur de Zacatecas”, detalla.

Agrega que se recomienda a los habitantes de estas entidades a:

  • Priorizar su seguridad y evitar por completo el cruce de ríos, arroyos, vados y zonas bajas con riesgo de inundación durante y después de las tormentas, ya que las corrientes de agua pueden arrastrar personas y vehículos.
  • Las familias que habitan en zonas de laderas deben estar atentas a su entorno y tener plenamente identificadas las rutas de evacuación hacia los refugios temporales habilitados por las autoridades locales.
  • Mantener limpios los frentes de sus hogares y libres de basura las alcantarillas para facilitar el flujo del agua y prevenir encharcamientos severos.
  • Durante la presencia de tormentas eléctricas, resguardarse en interiores y evitar permanecer en espacios abiertos o debajo de árboles o estructuras endebles. 
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