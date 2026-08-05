Nu: el nuevo banco en México

Durante años, Nu pudo crecer con una ventaja: era la Fintech y luego Sofipo, que prometía hacer las cosas diferente, que no era el “tradicional” banco y las críticas que hacían hacia el sector bancario eran duras, pero mañana la historia cambiará, ya que amanecerá precisamente como el nuevo banco en México.

Armando Herrera (Ilustración de Oscar Castro)

Este 6 de agosto, tienen previsto el arranque de operación y la migración total de Sofipo a banco, e iniciar así una nueva etapa en la industria bancaria mexicana, esa que hay que decirlo, criticaron mucho cuando llegaron, pero ahora con su autorización para operar como institución de banca múltiple, deja de competir desde la periferia del sistema financiero y entra de lleno al terreno de los bancos digitales y tradicionales que existen en el país.

Y ahora sí, ya no basta la buena experiencia digital o una tarjeta morada; habrá que demostrar que se puede crecer, prestar, captar ahorro y mantener la rentabilidad bajo las mismas reglas que todos.

Para eso, hay que reconocer el trabajo realizado previamente durante estos años, con Emilio González al arranque en México, luego la conducción de Iván Canales que le dio y consolidó la presencia que hoy tiene, y que Armando Herrera, como nuevo director del banco concluyó de forma exitosa la transformación de una de las Sofipos más grandes del sistema a banco, operación que quedará de ejemplo para otras transformaciones que hay en marcha.

Además, el banco Nu llega con números más que importantes: son más de 15 millones de clientes, equivalentes a cerca del 15 por ciento de la población adulta del país, que lo convierte en uno de los jugadores con mayor base de usuarios desde el primer día.

Alcanzó también el punto de equilibrio en el primer trimestre de 2026, dos años antes que en Brasil; registra una captación de 5.9 mil millones de dólares, mientras que sus ingresos por intereses crecieron 27 por ciento anual y su cartera de crédito se disparó 63.6 por ciento, hasta 31.1 mil millones de pesos.

Sin embargo, esos 15 millones de clientes también elevan el tamaño del desafío, porque ya no competirá únicamente con otras plataformas digitales, sino con bancos como BBVA México que lleva Eduardo Osuna y que es el banco más grande del país; Banorte con Marcos Ramírez al frente; Banamex con Edgardo del Rincón y Santander de Felipe García; que dominan la captación, la colocación de crédito y la nómina, y ojo al ser banco, el detalle de sus reportes regulatorios podrán ser comparados.

En el segmento de banca digital, tendrá enfrente a jugadores como Plata y Revolut, bancos de reciente operación, mientras que en proceso, pero compitiendo en la industria financiera Mercado Pago, Stori y Klar, que también buscan quedarse con el cliente que privilegia la experiencia desde el celular. La competencia dejó de ser por abrir una cuenta; ahora será por convertirse en el banco principal de esos millones de usuarios.

El reto para Armando Herrera, quien será el primer director general del banco Nu México, será precisamente ese: transformar una enorme base de clientes en relaciones financieras más profundas. Que quienes hoy tienen una tarjeta de crédito también lleven su nómina, soliciten un crédito personal, contraten una hipoteca, inviertan y mantengan sus ahorros dentro de la institución.

Ahora se verá realmente si el tiempo que tardaron en decidir ser banco no les cobra factura y desperdiciaron estos años con otras figuras; si Nu hubiera iniciado operaciones como banco desde una etapa más temprana, probablemente hoy estaría disputando posiciones distintas dentro del sistema financiero. Mientras esperaba la autorización, el mercado evolucionó, aparecieron nuevos competidores digitales y los bancos tradicionales aceleraron sus inversiones en tecnología y productos.

David Vélez (Ilustración de Oscar Castro)

Eso sí, es un hecho que para David Vélez, fundador de Nubank, esta operación es clave, porque México se convertirá en el primer mercado de América Latina, fuera de Brasil, donde la institución opere como banco, confirmando que el país es pieza clave en su estrategia regional y ahora tendrán el trabajo de mostrar que la licencia no garantiza el liderazgo y que hoy ser banco en México y mantenerse en la preferencia de sus clientes bajo está nueva armadura regulatoria será el reto. Una historia que apenas comienza.

Hidalgo se fortalece como centro logístico

Julio Menchaca (Ilustración de Oscar Castro)

Esta semana Mercado Libre que lleva David Geisen confirmó su interés por consolidar operaciones en el estado de Hidalgo que gobierna Julio Menchaca, por lo que avanza en convertirse en un centro logístico al aprovechar su ubicación estratégica, la conectividad con el AIFA y la infraestructura carretera.

Desde luego, el AIFA se ha logrado posicionar entre las empresas de carga y envio, al tener la aduana al pie y un amplio patio de operaciones, por lo que para Mercado Libre, Hidalgo será una pieza fundamental para sus movimientos.

Actualmente, más de 414 mil familias en el país tienen en Mercado Libre su principal fuente de ingresos, lo que muestra el impacto que ha alcanzado el ecosistema de la plataforma y que tiene todo el potencial de seguir creciendo.

Para Hidalgo, el anuncio se suma a una tendencia que el gobierno estatal ha impulsado en los últimos años, porque ha logrado captar inversiones por más de 117 mil millones de pesos durante está administración, con proyectos en logística, manufactura, energía y servicios. El estado ha dejado de competir únicamente por costos y comienza a hacerlo por conectividad, disponibilidad de suelo industrial y cercanía con los principales mercados del país.

El caso de Hidalgo ilustra una tendencia que veremos repetirse en otros estados, y es que la competencia por la inversión ya no se decidirá únicamente por quién ofrece menores costos o regalos fiscales, sino por quién garantiza mejores condiciones para mover mercancías, abastecer cadenas de suministro y acercar a las empresas a los principales mercados de consumo y ahí la ubicación es clave y los estados alrededor de la Ciudad de México tienen trabajo por hacer, ya que los centros logísticos serán tan importantes como las fábricas.

Experiencia al cliente, tarea pendiente en seguros

Norma Alicia Rosas (Ilustración de Oscar Castro)

Antes de que el Congreso entre de lleno a la discusión sobre la reforma al sistema de seguros de gastos médicos mayores, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) que está bajo la dirección de Norma Alicia Rosas harían bien en revisar lo que sí está bajo su control. Porque más allá de primas, deducibles o regulación, la experiencia del cliente sigue siendo uno de sus mayores pendientes.

Hoy, para casi cualquier trámite de seguro de gastos médicos mayores, el asegurado depende por completo del agente. Si está ocupado, de vacaciones o simplemente no responde, el proceso se detiene. Y eso resulta difícil de entender cuando quien paga la póliza es el cliente, no el intermediario.

El caso de los seguros de vida es uno de los ejemplos más claros. Un retraso en el pago puede significar la cancelación automática de la póliza. Entonces comienza la carrera contra el reloj: localizar al agente, pedir la rehabilitación y realizar el pago en una ventana de apenas 24 a 36 horas. Si no se logra, todo vuelve a empezar. Un proceso que parece diseñado para complicar, no para resolver y en donde la tecnología parece cosa desconocida.

Es cierto, los agentes seguirán siendo una pieza fundamental del sector, pero eso no debería impedir que las aseguradoras habiliten canales digitales y de atención directa para trámites básicos. Rehabilitar una póliza, consultar estatus, realizar pagos o actualizar datos no tendría por qué depender exclusivamente de un tercero.

La próxima reforma seguramente pondrá el foco en costos, transparencia y cobertura de los seguros de gastos médicos mayores. Sin embargo, las compañías tienen una oportunidad para adelantarse a esa discusión mejorando la experiencia de sus asegurados.

Si las aseguradoras quieren conservar a sus clientes en un mercado cada vez más competido, tendrán que dejar de pensar únicamente en vender pólizas y empezar a ofrecer un servicio a la altura de quienes las pagan.

Dos Bocas, el problema sigue

La caída de 23.4 por ciento en el procesamiento de crudo de Dos Bocas durante junio confirma que el verdadero reto de Pemex que lleva Juan Carlos Carpio no era inaugurar una refinería, sino mantenerla operando con eficiencia. Los incidentes acumulados este año comienzan a reflejarse en los números y el Sistema Nacional de Refinación ya resiente el impacto. El reto sigue siendo la continuidad operativa, mantenimiento y resultados consistentes.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.