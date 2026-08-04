Calica: lejos de ser un asunto concluido

La semana pasada que se dio a conocer la resolución respecto al arbitraje internacional entre Vulcan Materials y el Gobierno mexicano. El fallo dejó una buena imagen del trabajo realizado por el Gobierno Federal al defenderse y ganar en un tribunal independiente, en un tema de amplio impacto económico y, sobre todo, político al darse en pleno proceso de revisión del tratado comercial.

Ronnie Pruitt (Ilustración de Laura Mancilla)

Por eso, del lado mexicano, la semana pasada la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, respondió de manera precisa, sin triunfalismo y fijó la posición oficial sobre el fallo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en donde destacó que el tribunal rechazó las reclamaciones económicas más importantes de Vulcan y subrayó que el monto reconocido representa apenas una fracción mínima de los más de mil 700 millones de dólares que la empresa buscaba obtener.

Marcelo Ebrard (Ilustración de Laura Mancilla)

Por eso, la respuesta de ayer, por parte del director general de Vulcan Materials, Ronnie Pruitt, al presentar los resultados trimestrales de la empresa, muestra que aún dista de ser un asunto concluido, ya que el laudo recibido el pasado lunes resultó “desconcertante”.

La razón es sencilla: los tres integrantes del tribunal coincidieron en que México incurrió en acciones arbitrarias, sumamente injustas e inequitativas y que violó de manera clara diversas disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), incluidas aquellas relacionadas con la mayor parte de las reclamaciones presentadas por la empresa. Hasta ahí, parecería una victoria para Vulcan.

Sin embargo, la mayoría del tribunal decidió otorgar una indemnización mínima, una decisión que incluso motivó el voto disidente del tercer árbitro, quien consideró insuficiente la compensación económica. En otras palabras, Vulcan obtuvo el reconocimiento jurídico de que sus derechos fueron vulnerados, pero no la reparación económica que esperaba y eso es algo que duele a cualquier inversionista.

Por lo que la reacción de Pruitt hay que decirlo fue mesurada, pero contundente. “Eso es todo lo que diré al respecto”, al referirse al monto de los daños, para enseguida enviar un mensaje dirigido a los inversionistas: pese a la toma de Calica en 2022, la empresa ha mantenido el suministro de materiales a la Costa del Golfo de Estados Unidos, ha incrementado más de 50 por ciento su EBITDA en los últimos cuatro años y conserva activos que considera estratégicos. “Seguimos siendo propietarios de los terrenos y del puerto que los rodea, dos activos muy valiosos en México”, recordó. Ese último comentario no puede considerarse casual, sino como una señal de que la empresa no considera terminado el asunto.

Y es que es cierto, las conversaciones entre Vulcan y el Gobierno Federal no han terminado, se mantiene el diálogo con las autoridades mexicanas para resolver un diferendo que ha marcado la relación bilateral en materia de inversión desde la ocupación de Calica y la posterior declaratoria del área natural protegida.

El mensaje para los mercados también merece atención. Un tribunal internacional determinó por unanimidad que México violó obligaciones previstas en el TLCAN. Esa conclusión difícilmente pasará inadvertida entre inversionistas extranjeros, aun cuando la indemnización haya sido mínima, la empresa no obtendrá el monto que pedía, pero tiene la propiedad de unos terrenos altamente valiosos, y es que para muchos el caso Calica ya no se trata únicamente del dinero, sino de certeza jurídica, de confianza para la inversión y de la capacidad de ambas partes para encontrar una solución negociada que cierre uno de los litigios más emblemáticos de los últimos años. Veremos como termina la negociación entre Vulcan y el Gobierno mexicano.

Metro de la CDMX cambia

La modernización de los accesos del Sistema de Transporte Colectivo, Metro (STC) es una decisión tecnológica que se traduce en mayor eficiencia operativa y un mejor servicio para los usuarios. Ya se veía desde hace un par de años con la adopción paulatina de los pagos con tarjetas de crédito y débito para ingresar, lo que ubica al menos en ese punto en especifico a la vanguardia de otros metros.

Y es que el Metro que dirige Adrián Ruvalcaba, transporta alrededor de 4.5 millones de pasajeros cada día, lo que lo convierte en uno de los sistemas de transporte urbano más utilizados del mundo, por lo que los cambios iniciados en materia tecnológica, aun cuando ya pasó el Mundial, son una inversión de largo plazo del gobierno de Clara Brugada.

Clara Brugada (Ilustración de Laura Mancilla)

La actual etapa de modernización incluye la instalación de 152 equipos de última generación, que permitirán operar 108 pasillos motorizados en estaciones estratégicas de las Líneas 2 y 3, además de la renovación de torniquetes en las líneas A y B.

La Línea 2, que conecta Cuatro Caminos con Tasqueña, atraviesa buena parte del corredor centro-sur de la ciudad y concentra estaciones de alta demanda como Hidalgo, Bellas Artes, Pino Suárez, Chabacano y Tasqueña. Por su parte, la Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad, atiende algunos de los polos educativos, hospitalarios y de negocios más importantes, incluyendo Centro Médico, Zapata y Universidad.

La Línea A comunica Pantitlán con La Paz, mientras que la Línea B conecta Buenavista con Ciudad Azteca. Los nuevos accesos incorporan sensores inteligentes que detectan ingresos sin pago, el llamado tailgating —cuando dos personas ingresan con una sola validación—, intentos de acceso en sentido contrario y otras formas de evasión tarifaria; esas son algunas de las ventajas.

La inversión de más de 130 millones de pesos, gestionada por la Secretaría de Finanzas de la CDMX a cargo de Juan Pablo de Botton, busca un retorno de inversión a largo plazo con menos mantenimiento correctivo, menos interrupciones del servicio, mayor recuperación de ingresos tarifarios e información en tiempo real para administrar los flujos de pasajeros con una mejor planeación de la operación. Por el bien de los millones de usuarios, esperemos que todo se concrete.

La vendimia bajacaliforniana

Francisco Rubio (Ilustración de Laura Mancilla)

A partir de este miércoles y hasta el 30 de agosto, el Valle de Guadalupe celebra las XXXVI Fiestas de la Vendimia 2026, organizado por el Comité Provino Baja California, que preside Francisco Rubio Cárdenas, las cuales tendrán este año como tema rector la “Vitivinicultura y el enoturismo sustentables”.

La celebración reunirá a 80 vinícolas, que ofrecerán más de 160 etiquetas, acompañadas por propuestas culinarias de 55 restaurantes del Valle y de Ensenada; además de cinco escenarios musicales. El calendario incluye recorridos por vinícolas, experiencias de cosecha y pisado de uva, talleres especializados, cenas maridaje, veladas musicales, y cerrará con el tradicional Concurso de Paellas “Dr. Ramón García Ocejo”, con la participación de 90 equipos elaborando el producto.

Se calcula que 90 mil visitantes nacionales e internacionales llegarán a las Fiestas, con una derrama económica estimada en más de 600 millones de pesos en sólo un mes y es que Baja California concentra alrededor del 70 por ciento de la producción nacional de vino.

La entidad produce aproximadamente 2 millones de cajas al año, resultado del trabajo de más de 260 proyectos vitivinícolas establecidos principalmente en los valles de Ensenada. La industria se sustenta en más de 4 mil 500 hectáreas de vid plantadas, 56 variedades de uva y alrededor de 650 etiquetas registradas, además de generar 10 mil 500 empleos directos e indirectos en actividades agrícolas, de transformación y enoturísticas. Suerte a la entidad.

Multiva se fortalece

Banco Multiva da una señal de fortaleza en un mercado donde acceder a capital internacional no es tarea sencilla. Bajo la dirección de Tamara Caballero, la institución concretó una emisión AT1 por 300 millones de dólares, reflejo de la confianza de inversionistas extranjeros. Más allá de la cifra, confirma que la banca especializada mexicana todavía encuentra espacio para crecer y atraer recursos.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.