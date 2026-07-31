Vender bien a México, sigue vigente

Tenemos más de un año escuchando y sobreviviendo a los discursos y embates del presidente estadounidense de que cambiaría las reglas del juego y México sería uno de los grandes perdedores. La lista de ataques ha sido larga; anote la amenaza de aranceles, las presiones para regresar plantas a Estados Unidos y la constante revisión del T-MEC; lo positivo es que todos más o menos se ha logrado sortear.

Marcelo Ebrard (Especial)

En las últimas semanas el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha estado centrado no sólo en llevar las negociaciones a buen puerto, sino en explicar lo que ha sucedido con la revisión del T-MEC y sobre todo, más allá de que “ya pasó lo peor”, hay que reconocer que México logró sobrevivir a la primera gran embestida del nuevo proteccionismo estadounidense y eso es relevante.

Mientras muchos países enfrentan aranceles generalizados, alrededor del 85 por ciento de las exportaciones mexicanas continúa entrando libre de gravámenes gracias al T-MEC; claro, eso no significa que el problema terminó, sino que México sigue conservando una ventaja competitiva que el resto del mundo quisiera tener.

El verdadero cambio está en entender que Trump ya no negocia únicamente comercio, sino que la geopolítica, seguridad económica y cadenas de suministro son parte de la negociación que se tiene y también que la lógica dejó de ser quién produce más barato y pasó a ser quién resulta estratégico para Estados Unidos, y ahí el papel de nuestro país es más que claro, por ello, pese a que “ya pasó lo peor” la presión continuará hacia México.

En septiembre habrá nuevas negociaciones sobre las secciones 232 y 301, que afectan directamente al acero, aluminio y automóviles, y en ese tema nadie puede asegurar que Trump no vuelva a sorprender con un nuevo anuncio. La incertidumbre es parte de la vida diaria en esta administración, y hay que reconocer ha sabido sortear los embates, se ha logrado mantener la “cabeza fría”.

Porque mientras se habla de posibles cierres o reubicaciones de líneas de producción, como el caso de Tijuana con Toyota o de Morelos con Nissan, también llegan anuncios como la nueva inversión de Kia, el fortalecimiento de General Motors para sustituir importaciones provenientes de China y la expectativa de una tercera armadora que seguiría la misma estrategia.

Por eso, en Economía, dentro de todo están tranquilos, porque más que perder industria, México está entrando en una nueva etapa de sustitución de importaciones y desarrollo de proveedores nacionales para la transición hacia los vehículos eléctricos, y eso lo han escuchado también los inversionistas, porque aún cuando México sigue con riesgos generados por el presidente de Estados Unidos, sigue siendo el principal socio comercial y con quien se mantiene una relación estrecha con la plataforma manufacturera más competitiva de Norteamérica; que conserva acceso preferencial al mayor mercado del mundo; que continúa captando inversión extranjera aun en medio de la tormenta comercial; y que, precisamente porque Washington quiere producir más cerca de casa, nuestro país puede convertirse en el principal beneficiario del rediseño de las cadenas globales de valor.

Desde luego que el desafío del gobierno de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard será mantener esa narrativa respaldada por resultados, porque es un hecho que Trump seguirá utilizando los aranceles como herramienta política, eso es algo que difícilmente cambiará y es por eso, que en esta segunda mitad del año es clave que proyectos incluidos en el Plan México por fin vean la luz, ya que eso reactivará de manera más rápida la economía, las bases están, ponerlas en marcha es lo urgente.

Otro fichaje en Banamex

Enrique Fernández (Especial)

En Banamex, Edgardo del Rincón, quien está al frente desde junio de este año sumó una pieza clave al anunciar la llegada de Enrique Fernández Gutiérrez como director corporativo de Capital Humano y Cultura a partir del 1 de septiembre. Lo interesante es que el nuevo fichaje viene de BBVA México, en donde Fernández deja una posición estratégica en donde encabezaba precisamente la agenda de talento y cultura organizacional, del banco más grande del país.

La banca compite en muchos frentes, y con este movimiento todo indica que de la mano de la transformación digital, que es uno de los principales diferenciadores, ahora también la verdadera competencia está en atraer y retener al mejor talento. Por eso, los fichajes entre instituciones financieras cobran cada vez mayor relevancia.

Banamex no sólo incorpora a un ejecutivo con experiencia en transformación organizacional; también envía un mensaje sobre el tipo de institución que quiere construir en esta nueva etapa. Después de los cambios anunciados ayer, que encabeza Fernando Chico Pardo, queda claro que el reacomodo en el banco apenas comienza y será interesante ver los próximos anuncios en productos y estrategias comerciales.

Actualizar pagos de derecho, la gran idea

Cada año, con la discusión del Paquete Económico, hay un capítulo que se repite de manera automática: la actualización de derechos, tarifas y aprovechamientos. No es una ocurrencia de última hora ni una medida extraordinaria; forma parte del trabajo técnico que encabeza la Secretaría de Hacienda para mantener vigentes los cobros establecidos en la Ley Federal de Derechos. Por eso, presentar una propuesta especial para la actualización de las cuotas por el uso del espacio aéreo mexicano por la diputada Gabriela Jiménez Godoy llamó la atención.

Jesús Antonio Esteva (Especial)

Y es que la revisión de esas tarifas es cada año y ya forma parte de la construcción del Paquete Económico, y que las dependencias responsables presentan a Hacienda sus necesidades de actualización. En este caso, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, encabezada por Jesús Antonio Esteva Medina, participa con la información técnica sobre los servicios aeronáuticos y las necesidades del sector.

Más aún, sorprende el énfasis de la legisladora en el tema aéreo cuando existen otros derechos federales con rezagos mucho mayores y con impactos recaudatorios igualmente relevantes. El espacio aéreo es una fuente importante de ingresos —SENEAM llegó a recaudar alrededor de 7 mil millones de pesos en 2023—, pero difícilmente es el único frente donde una actualización tendría efectos sobre las finanzas públicas.

Sin duda, conviene distinguir entre una propuesta de política pública y un procedimiento administrativo que año con año realiza Hacienda con base en la información de las dependencias y es parte de un engranaje técnico y fiscal mucho más amplio. Tal vez esa explicación habría evitado presentar como novedad lo que, en realidad, es una práctica recurrente de las finanzas públicas mexicanas.

Centrar el debate en actualizar tarifas, cuando el verdadero tema del Paquete Económico del próximo año estará en cómo recaudar más sin frenar la actividad económica, porque parece se olvidan que se tuvo recién una baja en la calificación, hay deuda de Pemex en aumento y el riesgo de perder el grado de inversión sigue latente.

Gana Mifel

Daniel Becker (Especial)

Aunque parece que fue ayer, lo cierto es que son ya 10 años en que Mifel, que tiene al frente a Daniel Becker, ha trabajado arduamente para lograr que el torneo de tenis que realiza hace una década en Los Cabos sea cada vez más atractivo para jugadores, pero muestra que la constancia también es una estrategia de negocios.

El aportar desde el inicio por el deporte significaba invertir en la marca, en el turismo y en el desarrollo económico de Baja California Sur y hoy el torneo avanza con paso firme como una de las citas favoritas del circuito ATP, mientras Mifel fortalece su presencia regional y acelera su transformación digital. Un patrocinio que se suma al del equipo universitario de Pumas; en ambos casos dejó de ser publicidad para convertirse en una apuesta de largo plazo con resultados visibles, y buen trabajo de equipo.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.