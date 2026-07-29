Invex quiere crecer, pero no a cualquier precio

En la banca, levantar 9 mil millones de pesos en deuda suena a fiesta, por eso es interesante la cautela de INVEX Grupo Financiero que lleva Jean Marc Mercier, porque si se va a celebrar debe tener una condición: que el crecimiento de la cartera no termine convertido en un desastre de morosidad.

Jean Marc Mercier (Ilustración de Oscar Castro)

INVEX Banco acaba de cerrar una reapertura por 4 mil millones de pesos, con una sobresuscripción de 1.25 veces, que se suma a los 5 mil millones colocados en mayo. En total, son 9 mil millones de pesos captados en 2026 y 14 mil millones vigentes bajo su programa de certificados bursátiles bancarios, recursos que servirán para fortalecer el fondeo y respaldar el crecimiento del crédito para personas y empresas, lo que habla también de la confianza en el país.

Y es que el apetito de los inversionistas está ahí, ya que la emisión original tuvo una demanda de 2.3 veces el monto objetivo, incluso Jorge Alegría, director general de Grupo BMV, destacó que la confianza del mercado se transforma en financiamiento para la economía.

Pero aquí viene lo interesante, pues mientras el mercado le presta dinero a INVEX para crecer, Mercier parece tener claro que no todo crédito es buen negocio, por eso el banco quiere ampliar su presencia en el segmento medio y medio-bajo, con alianzas como Amazon y Walmart, donde ya suma 1.65 millones de tarjetas. La meta es colocar entre 50 y 60 mil plásticos mensuales y sumar dos marcas más.

Sin embargo, la diferencia está en el riesgo, porque los niveles de morosidad de 15 a 20 por ciento, como los que enfrentan algunas instituciones nuevas y Fintech, simplemente no dan. Y tiene razón: colocar tarjetas es sencillo cuando el crédito se vuelve una carrera de volumen; cobrar la cartera cuando el cliente deja de pagar es donde se separan los bancos de los experimentos financieros, y esa historia ya la hemos visto en el pasado, cuando en 2008 se dieron o prácticamente se regalaron tarjetas por todos lados, lo que generó un problema grave a la banca.

INVEX tiene todavía 6 mil millones de pesos de capacidad disponible en su programa de deuda, cuyo límite autorizado es de 20 mil millones. Es decir, municiones financieras tiene; la pregunta es si sabrá utilizarlas con la misma cautela con la que afirma administrar el riesgo. Colocar crédito es donde se puede medir la eficiencia de un banco. Ya veremos que sucede.

Supera Santander el billón de pesos en crédito

A pesar de que la economía mexicana se perfila para sumar otro año lejos de su potencial, Santander México obtuvo cifras positivas para el negocio del crédito. El banco, que en el país está a cargo de Felipe García, anunció que, por primera vez en su historia, superó el billón de pesos al cierre del segundo trimestre del año.

Este resultado fue gracias al impulso de la cartera compuesta por autos, tarjetas de crédito, hipotecas, así como la comercial.

Las cifras que compartió la institución bancaria mostraron que en el acumulado de los primeros seis meses del año también les fue bien en ganancias, ya que la utilidad neta alcanzó 18 mil 351 millones de pesos, un incremento de 14.2 por ciento, respaldado por el sólido desempeño de los ingresos recurrentes, la disminución de otros egresos de la operación y una gestión disciplinada de los gastos, que compensaron mayores provisiones.

Las cifras respaldan que la apuesta de Santander global va en serio en México. Se sabe que el país es una de las regiones donde más inversión está dedicando con 2 mil millones de dólares entre 2026 y 2028.

Héctor Grisi (Ilustración de Oscar Castro)

Por otro lado, mantiene una sólida capitalización, lo que habla de un buen manejo financiero. No por nada se sabe que el Consejero Delegado, el mexicano Héctor Grisi, visita con frecuencia el país. Buenas noticias, sin duda.

El precio de dejar fuera al talento

En México, hablar de inclusión laboral suele quedarse en el terreno de los buenos deseos, los discursos corporativos y las fotografías de ocasión. Pero ahora hay una cifra que obliga a cambiar la conversación: el país deja de generar cerca de 251 mil millones de pesos cada año por excluir del mercado laboral a personas con discapacidad.

Fernando Estrada (Ilustración de Oscar Castro)

El dato, presentado por Éntrale, que lleva Fernando Estrada de la Alianza por la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios, equivale a 0.75 por ciento del PIB. Y hay algo todavía más incómodo: cerca de 90 por ciento de la brecha laboral no se explica por falta de talento, sino por barreras estructurales.

El estudio estima que 730 mil personas en edad de trabajar están fuera de la fuerza laboral debido a una discapacidad, por lo que es paradójico que mientras las empresas se quejan de la escasez de talento, una parte importante de él permanece fuera por procesos de contratación, infraestructura, capacitación y sesgos que todavía no se corrigen.

La inclusión, queda claro, no debería verse como filantropía. Es una decisión empresarial que también impacta el balance y ayuda a que el país crezca.

Más vinos coahuilenses

Coahuila ya ocupa el segundo lugar en producción de vino nacional, y es que el estado cuenta con más de 20 viñedos en los nueve municipios que conforman la región vitivinícola: Arteaga, Cuatro Ciénegas, General Cepeda, Múzquiz, Parras, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Saltillo y Torreón, siendo Parras el primer lugar del continente donde se inició la producción del vino en 1597.

Manolo Jiménez Salinas (Ilustración de Oscar Castro)

Sumándose a esta tradición, el gobernador Manolo Jiménez Salinas inauguró la Casa Vitivinícola Guidova, ubicada en el ejido Chapultepec, en la sierra de Arteaga, sumándose a la Ruta Vinos y Dinos, iniciada por el propio Jiménez cuando era munícipe de Saltillo. Fundada por José Trillo Rivas, Jorge del Bosque de la Peña y Daniela Peña González, Viñedos y Bodegas Guidova es un proyecto con propuestas de vinos como Guidova Malbec; Guidova Cabernet Sauvignon y Guidova 30, ensamble de Petit Verdot, Syrah, Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.