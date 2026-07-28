El IMSS y el reto de pensionarse

Es un hecho que el sistema de pensiones en México ha tenido en general mejoras favorables para millones de trabajadores, desde la reducción de la semanas cotizadas para tener acceso a una pensión mínima garantizada, el incremento del aporte patronal a las pensiones que ha hecho que el monto administrado por las Afores crezca, así como el aumento del salario mínimo, que ha permitido una combinación aceptable para quienes han iniciado sus procesos de retiro.

Zoé Robledo (Ilustración de Lorena Martínez)

A todo esto, hay que sumar la simplificación y el cambio de condiciones para que trabajadores independientes y recientemente los trabajadores de plataformas sumen sus horas laboradas para tener acceso al servicio de seguridad social, pero sobre todo ir ahorrando para su pensión, ahí el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que lleva Zoé Robledo ha tenido aciertos, aunque desde luego todavía hay un largo camino para perfeccionarlo.

Por eso, interesantes son los números en la discusión sobre las pensiones, ya que ayudan a desmontar algunos mitos. En junio pasado, 445 mil 69 personas trabajadoras independientes estaban afiliadas al IMSS y cotizaban, en promedio, con un salario base de alrededor de 400 pesos diarios, equivalente a entre 12 mil y 13 mil pesos mensuales.

Contrario a muchos rumores que han circulado de que todos estén entrando con salarios topados para obtener pensiones elevadas y aprovecharse del IMSS, el dato que dio la Unidad de Incorporación al IMSS que lleva Eduardo Alcaraz Prous, muestra lo contrario.

Además de los 445 mil 68 trabajadores registrados, 244 mil 901 son hombres y 200 mil 167 mujeres. Pero el dato que más llama la atención está en la edad, porque hay 120 mil 104 personas entre 55 y 60 años y 106 mil 952 entre 60 y 65 años. Es decir, 227 mil 56 trabajadores en esos dos rangos, prácticamente la mitad del total, están cerca o en plena etapa de retiro, un número importante que optó por el camino de cotizar en esa etapa de su vida con un salario mínimo para tener acceso a una pensión.

Después aparecen 57 mil 382 afiliados de entre 50 y 55 años; 41 mil 989 de 65 a 70; 26 mil 745 de 45 a 50 y 19 mil 357 de 40 a 45 años. Los números cuentan una historia muy clara: el esquema está atrayendo, en buena medida, a personas que ya están pensando en su futuro pensionario, quizá después de años de trabajar por su cuenta sin seguridad social y ahí hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho el IMSS para ampliar la puerta de entrada a la seguridad social. Pero también hay que decirlo: afiliar a 445 mil personas es un avance; lograr que tengan una pensión suficiente esa es otra historia sin resolver.

Además, sume un tema todavía más complejo, los trabajadores de plataformas digitales. Los directivos estiman que cada mes es un volado: alrededor de 600 mil tienen que incorporar con cálculos complejos, pero no se sabe con precisión cuántos se activarán o “enchufarán” a la plataforma; al laborar por horas no necesariamente alcanzan los parámetros de cotización. Las propias plataformas consideran que el esquema requiere mucho trabajo y ajustes, pero reconocen que es una buena propuesta.

Y sí lo es. Porque entre no tener nada y empezar a construir derechos, hay una diferencia enorme. Ahora toca mejorar el modelo, hacerlo más flexible y asegurar que quienes trabajan por cuenta propia puedan acumular semanas y recursos suficientes para retirarse con dignidad.

El dato de los 12 mil o 13 mil pesos mensuales promedio también debería servir para poner los pies en la tierra y sobre todo, queda claro que eso de buscar una pensión millonaria a costa del IMSS es un mito. En general, se debe trabajar para tener una pensión que realmente alcance. Ahí está la gran tarea de sistema pensionario mexicano.

Gusano barrenador, el peligro sigue

Con solo tres estados libres de la plaga del gusano barrenador del ganado, que son Sonora, Baja California y Baja California Sur, México recibió la noticia de que Estados Unidos reabrió su frontera a la importación de ganado en pie nacional, tras un cierre de más de un año y ocho meses.

Si bien es una buena noticia, debe tomarse con cautela, ya que en 2025 hubo cierres intermitentes y uno ya definitivo en julio, cuando se detectó la plaga en el estado de Veracruz.

Columba López (Ilustración de Lorena Martínez)

Más allá del trabajo realizado en México para combatir y erradicar la plaga, en donde la misma titular de Sagarpa, Columba López se mostró entusiasta en la mañanera por esta apertura, más bien fue por la presión por parte de productores de Estados Unidos, en especial de Texas, lo que fue un factor determinante en esta decisión y no precisamente los avances en el combate de esta plaga.

Cabe destacar que el cierre ha causado graves problemas de desabasto y pérdidas económicas para los corrales de engorda estadounidenses, además de que los precios de la carne se han ido por las nubes.

Ojalá que esta apertura, que será de forma escalonada iniciando con el ganado de Sonora, está vez sea definitiva, aunque nada puede darse por hecho, ante la política proteccionista de Donald Trump. Recordemos su reciente comentario sobre la lechuga mexicana.

Por lo pronto, ya el CNA refrendó su compromiso de seguir colaborando con las autoridades para consolidar la erradicación del gusano barrenador del ganado, preservar el patrimonio sanitario de la región y fortalecer la competitividad de la ganadería mexicana en los mercados internacionales.

Y bueno, por lo pronto, Senasica ya hizo la primera liberación de moscas de la planta de Chiapas, buen avance aunque aún insuficiente.

Venta por catalogo, el éxito de los mexicanos

Andrés Campos (Ilustración de Lorena Martínez)

El reporte financiero del segundo trimestre de BeFra, conocida durante años como Betterware, confirmó que la integración de Tupperware Latinoamérica ya comenzó a reflejarse en sus resultados, y si bien, el nombre abreviado no refleja el éxito de la marca que millones han tenido en algún objeto en su casa, la empresa que lleva Andrés Campos Chevallier, presidente y CEO sigue avanzando en el mercado, y tiene el reto de consolidar ambas marcas.

Betterware dejó de ser únicamente una firma dedicada a comercializar productos para el hogar y evolucionó hacia un grupo que reúne también a Jafra. El cambio de identidad corporativa de BeFra no responde a una estrategia de mercadotecnia, sino al reconocimiento de que el negocio ya es distinto al que le dio origen en Guadalajara hace tres décadas. Lo importante es que BeFra reportó un crecimiento de ingresos de 16.8 por ciento anual, impulsado por la incorporación de Tupperware Latinoamérica, que ya tuvo una participación relevante: representó 10.8 por ciento de los ingresos consolidados y cerca de 16 por ciento del EBITDA del periodo, aunque solo participó durante un mes del trimestre.

Aquí, queda claro que el trabajo que ha hecho durante años la compañía le ha permitido mantenerse bien posicionada y ser un ejemplo para otras compañías internacionales, en donde queda claro que se puede crecer tanto mediante adquisiciones para construir una plataforma regional de venta directa.

Sus resultados trimestrales son importantes, pero lo que realmente vale la pena seguir es si esa estrategia logra convertir a una compañía mexicana con sede en Jalisco, en un competidor latinoamericano de mayor escala, y ahí también hay que reconocer el trabajo de miles de sus colaboradores que han confiado en la marca.

La Parota: un alivio para Evelyn

La cancelación definitiva de La Parota cierra un capítulo de más de dos décadas de conflicto y de muerte en Guerrero, y es que el proyecto hidroeléctrico comenzó a avanzar en 2002-2003 y su oposición dejó, peleas y homicidios vinculados directamente al rechazo de la obra, además de enfrentamientos y una profunda división social, durante años. El diario El Sur, documentó cada una de estas historias.

Evelyn Salgado (Ilustración de Lorena Martínez)

Por ello, la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum de dar fin al proyecto de la hidrolectrica, fue para Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, un alivio político, al ser un problema constante el sólo mencionar esa obra, por lo pronto queda ver que desarrollo económico puede tener toda esa zona, que sigue con atrasos importantes en todos los frentes.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.