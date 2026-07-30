BBVA y Banamex, los cambios que preparan

Los reportes financieros al cierre del primer semestre del año, generalmente nos dan un panorama de cómo serán los siguientes meses y los movimientos claves que tendrán que darse para alcanzar las metas anunciadas meses antes, pero también sirven para que las empresas que informan a los mercados, den a conocer los anuncios importantes, tal fue el caso coincidente de BBVA México y Banamex.

Parece que se pusieron de acuerdo para anunciar movimientos claves en sus consejos de administración, pero lo que es cierto, es que desde hace meses en el sector financiero se hablaba de los cambios inminentes que se vendrían en Banamex con la llegada de Fernando Chico Pardo como accionista ancla en el emblemático banco, pero también, dado el éxito de Eduardo Osuna al frente de BBVA México, y el cumplimiento de la edad del presidente del Consejo de Administración del grupo, Jaime Serra, se esperaban movimientos en este año, los cuales en ambos bancos se confirmaron ayer.

Y es que los dos bancos más importantes del país decidieron renovar prácticamente al mismo tiempo la cabeza de sus consejos de administración, Banamex y BBVA México cerraron el primer semestre del año preparando un relevo que el mercado y el sector esperaba.

Ignacio “Nacho” Deschamps (Ilustración de Lorena Martínez)

En Banamex concluye la misión de Ignacio “Nacho” Deschamps, que coincidentemente también fue director y presidente de BBVA. En Banamex, hay que decirlo, su tarea nunca fue sencilla: conducir el gobierno corporativo tras la separación de Citi y sentar las bases de una institución independiente, con procesos propios y lista para su siguiente gran reto: la eventual oferta pública, ahí fueron poco más de dos años en los que, con más de cuatro décadas de experiencia bancaria, ayudó a estabilizar una transición que pocos dimensionaron por su complejidad.

Ahora, tal como se esperaba será Fernando Chico Pardo quien asuma y concentre también la presidencia del Consejo de Administración del Banco Nacional de México, además de la del Grupo Financiero Banamex. El mensaje es claro: la etapa de separación terminó y comienza otra enfocada en crecimiento, ejecución y creación de valor para los accionistas en donde trabajará de la mano de Edgardo del Rincón.

Mientras que en el banco más grande del país, que es BBVA México, el relevo también era esperado, aunque aún deberá cumplir los procesos regulatorios correspondientes. Jaime Serra Puche deja la presidencia del Consejo tras 19 años como consejero y ocho al frente del órgano de gobierno, al alcanzar la edad prevista para su retiro. Su lugar será ocupado por Eduardo Osuna, quien durante más de una década fue la cara visible del banco en México y uno de los banqueros con mayor influencia y más queridos en el sector.

Pero el movimiento mexicano es apenas una pieza de una reestructura mucho más amplia. Carlos Torres Vila, presidente global de BBVA, y Onur Genç, consejero delegado, rediseñaron prácticamente todo el primer nivel directivo del grupo español para enfrentar una nueva etapa marcada por la inteligencia artificial y la simplificación organizacional.

José Luis Elechiguerra (Ilustración de Lorena Martínez)

José Luis Elechiguerra deja la dirección global de Riesgos para convertirse en el nuevo Country Manager de BBVA México, mientras Pablo Pastor asumirá Riesgos Globales. Mario Pardo encabezará la nueva área de Institutional Engagement; Gloria Couceiro tomará BBVA Colombia; Gonzalo Rodríguez será el nuevo director financiero global; Victoria del Castillo dirigirá Talento y Cultura; Roberto Albaladejo asumirá Estrategia y M&A; Jacobo de Nicolás, quien hasta ahora encabezaba el área jurídica de BBVA México, dará el salto para dirigir Legal a nivel mundial, y Rosario Mirat ocupará la Secretaría General del Grupo. No es un ajuste menor; es una renovación profunda de la estructura de poder de uno de los grupos financieros más grandes del mundo y en donde hay que decirlo, el talento mexicano tiene mayor presencia. También en España está Ignacio de la Luz, quien fue el director de finanzas en México y ahora ocupa un cargo global.

Y hay un dato que no debe perderse de vista ni olvidar, México sigue siendo la principal fuente de ingresos de BBVA a nivel global. Por eso, cualquier movimiento en la filial mexicana tiene repercusiones en toda la organización y, al mismo tiempo, las decisiones que se toman en Madrid terminan impactando la estrategia del banco más grande del país.

Lo interesante es que ambos casos reflejan una tendencia que marcará el segundo semestre. Los consejos de administración dejan de ser órganos protocolarios para convertirse en espacios donde se define la velocidad de la transformación tecnológica, la estrategia de inteligencia artificial, la relación con los reguladores y la creación de valor para los inversionistas.

Después de varios años de cambios derivados de adquisiciones, separaciones corporativas y ajustes regulatorios, la banca mexicana entra a una nueva etapa también para competir con los nuevos bancos digitales. Banamex inicia el camino hacia su consolidación como banco independiente. BBVA acelera una transformación global con México como pieza central. Dos consejos cambian de rostro, pero el verdadero mensaje es otro: el poder dentro de la banca se está reorganizando y el segundo semestre del año tendrá una cara y competencia muy distinta.

Querétaro despega

Marco Antonio Del Prete (Ilustración de Lorena Martínez)

Todo indica que Querétaro busca dar el siguiente salto en su desarrollo industrial, porque durante su participación en la Feria Aeroespacial de Farnborough, Reino Unido, el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, informó que una delegación del estado sostuvo reuniones con entre 50 y 60 empresas proveedoras aeroespaciales interesadas en evaluar oportunidades de inversión en Norteamérica, con Querétaro como una de sus alternativas. La cifra es relevante porque refleja la competencia por atraer una industria de alto valor agregado, donde el talento especializado y las cadenas de suministro pesan tanto como la infraestructura.

La entidad ya cuenta con un clúster aeronáutico consolidado, con empresas como Safran, Bombardier e ITP Aero, además de una red de proveedores y centros de formación que han permitido desarrollar capacidades en manufactura, ingeniería y mantenimiento aeronáutico. Como muestra del dinamismo que mantiene el sector, ITP Aero anunció una inversión superior a 100 millones de pesos para modernizar y ampliar su celda de pruebas en el estado, una instalación estratégica para sus operaciones.

Ahora, el reto para la administración del gobernador Mauricio Kuri González será convertir ese interés empresarial en nuevas inversiones concretas y sobretodo buscar consolidarse como un punto estratégico para la industria aeroespacial de Norteamérica. Ojalá lo logren.

100 años y sostenibilidad a la vista

En los mercados financieros hay reconocimientos que valen más que una campaña publicitaria y sobretodo si son con enfoque de sostenibilidad, un tema que más allá que puede pensarse esta de moda, es urgente que más empresas tomen conciencia en ello, y ahí hay que ver el trabajo de Arca Continental.

Y es que permanecer durante 12 ocasiones en la FTSE4Good Index Series es todo un reto, porque no se trata de un distintivo que se obtiene por una buena estrategia de comunicación, sino por demostrar, año con año, avances medibles en gobierno corporativo, combate a la corrupción, seguridad laboral, gestión ambiental y cambio climático.

Jorge H. Santos (Ilustración de Lorena Martínez)

Arca Continental, que dirige Arturo Gutiérrez y cuyo Consejo de Administración preside Jorge H. Santos, ha logrado no sólo mantenerse en este índice elaborado por FTSE Russell, sino alcanzar la calificación más alta de su historia para colocarse dentro del cinco por ciento de las empresas de alimentos y bebidas con mejor desempeño ESG a nivel mundial.

La noticia llega en un momento simbólico para la empresa, que celebra 100 años como el primer embotellador de Coca-Cola en México, y aunque el aniversario es motivo suficiente para mirar hacia atrás, el reconocimiento confirma que el verdadero reto está en el futuro y en impulsar estos temas, porque es un hecho que hoy, inversionistas institucionales y fondos internacionales observan cada vez más estos indicadores antes de decidir dónde colocar su capital.

La permanencia en FTSE4Good se suma a otros reconocimientos internacionales, como el Dow Jones Best-in-Class MILA Pacific Alliance Index, la CDP Supplier Engagement A-List y el Anuario de Sostenibilidad de S&P Global, y es que la sostenibilidad dejó de ser un tema reputacional para convertirse en un factor de competitividad y acceso a financiamiento, incluso algunos bancos ya analizan el rechazar a ciertas empresas de sus listas de clientes, si no trabajan y avanzan en esos temas, por lo que el ejemplo a seguir ahí está.

La inversión también necesita certezas

El incendio registrado en las instalaciones de PepsiCo México en Matamoros, Tamaulipas, afortunadamente no dejó personas lesionadas ni fallecidas, hechos que ya son investigados, pero desmintió que existieran antecedentes de amenazas o intentos de extorsión relacionados con el caso.

Lo más importante, es que PepsiCo reiteró su permanencia en Tamaulipas, y eso es muy relevante, en un momento en que México busca consolidarse como destino de inversión. No hay que olvidar que las empresas pueden asumir mayores costos, fortalecer protocolos y proteger a sus colaboradores, pero hay algo que no pueden hacer solas: garantizar el Estado de derecho. Ese sigue siendo el principal activo para que las inversiones lleguen... y, sobre todo, permanezcan.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.