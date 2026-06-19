Entra frente frío (fuera de temporada) a México: ¿Qué estados esperan fuertes lluvias este fin de semana?

El frente frío fuera de temporada ocasionará lluvias fuertes con descargas eléctricas en distintos estados.

Un frente frío fuera de temporada ocasionará lluvias y chubascos en distintas zonas del país durante el fin de semana.

Esto ocurre cuando el fenómeno que ocurre generalmente en invierno, se presenta en meses en los que no debería presentarse, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Esta se forma cuando una masa de aire frío ‘choca’ con una masa de aire cálido. La consecuencia es que genera lluvias fuertes, tormentas eléctricas y hasta caída de granizo, junto con fuetes ráfagas de viento.

La zona más afectada será el norte de México donde habrá lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Además, ocasionará rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Por esa razón, las lluvias fuertes serán en las siguientes zonas:

Suroeste de Chihuahua.

Noroeste de Durango.

Noreste y sureste de Coahuila.

Norte y oeste de Nuevo León .

. Centro, norte y este de Michoacán.

Suroeste de Guanajuato .

. Sur de Querétaro.

Noroeste, centro y suroeste del Estado de México .

. Suroeste de Puebla.

Norte de Guerrero .

. Noroeste de Oaxaca.

Sur de Chiapas.

¿Cuáles son los estados donde habrá intervalos de chubascos?

Además de las lluvias puntuales muy fuertes, habrá intervalo de chubascos con lluvias en las siguientes zonas:

Este y noreste de Sinaloa.

Norte y este de Nayarit.

Norte, noreste, este y sur de Jalisco .

. Colima.

Suroeste de Tamaulipas .

. Norte, este y oeste de San Luis Potosí.

Noreste y sur de Zacatecas .

. Aguascalientes.

Este y sur de Hidalgo .

. Centro de Veracruz.

Tlaxcala .

. Ciudad de México.

Morelos.

Otra zona donde habrá intervalos de chubascos serán Sonora, Tabasco y Campeche. Mientras que habrá lluvias aisladas en Yucatán y Quintana Roo.

¿Qué estados se ‘asarán’ con temperaturas de hasta 40 grados?

En contraste con el frente frío fuera de temporada, hay estados que tendrán ambiente caluroso y alcanzarán altas temperaturas de hasta 40 grados y se trata de las siguientes entidades:

Noreste de Baja California.

Centro y sur de Baja California Sur.

Sonora.

Norte y centro de Sinaloa .

. Noreste y suroeste de Chihuahua.

Centro y suroeste de Coahuila.

Este de Nuevo León.

Tamaulipas.

Centro de Veracruz.

Mientras que las temperaturas máximas de 35 a 40 grados ocurrirán en los siguientes estados:

Nayarit.

Jalisco.

Colima.

Michoacán.

Guerrero.

Oaxaca.

Chiapas .

. Durango.

San Luis Potosí .

. Querétaro.

Norte y este de Hidalgo.

Norte de Puebla.

Tabasco.

Campeche.

Los estados donde habrá temperaturas de 30 a 35 grados serán Zacatecas, el oeste de Aguascalientes, noreste de Guanajuato, Morelos, Yucatán y Quintana Roo.