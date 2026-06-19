Un ‘finde’ caluroso en Yucatán: Se prevén cielos nublados y temperaturas de hasta 40 grados

Cancún y Chetumal tendrán ráfagas de hasta 18 km/h. (Foto: Cuartoscuro)

Este sábado 20 de junio, la Península de Yucatán experimentará un clima de calor intenso, con cielos entre medio nublados y nublados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas máximas elevadas en la región, especialmente en el interior del estado de Yucatán, mientras las zonas costeras tendrán un ambiente más templado.

¿Qué temperaturas se esperan este sábado en Yucatán?

En Mérida, capital de Yucatán, se pronostican mínimas de 21.3°C y máximas de 40.0°C, con cielo nublado. La ciudad y sus principales zonas registrarán grados actuales de 34.5°C, con variaciones entre 22°C y 42°C durante el día.

Las ciudades costeras de Quintana Roo presentarán un clima diferente. Cancún espera grados entre 25.0°C y 31.0°C, con cielo medio nublado. En Tulum, habrá mínimas de 23.3°C y máximas de 32.0°C, y sus zonas principales registrarán 27.7°C.

¿Habrá lluvias o viento este sábado en la Península?

Playa del Carmen tendrá grados entre 24.0°C y 32.7°C, con cielo nublado. Sus principales zonas alcanzarán 28.7°C. Chetumal espera mínimas de 25.0°C y máximas de 31.0°C, con cielo medio nublado y viento de 18 km/h.

El viento en la región será ligero a moderado. Mérida registrará vientos de 14 km/h. Cancún y Chetumal tendrán ráfagas de hasta 18 km/h. La probabilidad de lluvia es baja en las zonas costeras, con cielos entre medio nublados y nublados, indicando un día mayormente seco.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo estará el clima en la Península de Yucatán los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días en la Península de Yucatán es el siguiente:

Sábado 20 de junio: Máxima de 41°C, Mínima de 22°C, Medio nublado, viento de 15 km/h.

Domingo 21 de junio: Máxima de 41°C, Mínima de 21°C, Cielo nublado, viento de 12 km/h.

Lunes 22 de junio: Máxima de 38°C, Mínima de 21°C, Cielo nublado, viento de 15 km/h.

La tendencia general indica que el calor seguirá en la Península de Yucatán.

Las temperaturas máximas se mantendrán elevadas, aunque con un ligero descenso hacia el lunes 22 de junio.

La nubosidad será constante, y el viento variará. Mientras el SMN pronostica chubascos en otras regiones del país, la Península se mantendrá con un clima más estable y seco.

¿Cómo protegerse del calor extremo en Yucatán?

Ante las altas temperaturas, es esencial tomar precauciones. Se recomienda mantenerse bien hidratado, bebiendo agua constantemente.

Evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, es crucial para prevenir golpes de calor.

Usar ropa ligera, de colores claros y tejidos transpirables ayudará a mitigar el calor. Se sugiere utilizar protector solar, gafas de sol y sombreros al salir. Prestar atención a niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables a los efectos del calor, es una medida importante.

¿Dónde consultar información oficial del clima en la Península?

Para obtener información actualizada sobre el clima, se recomienda consultar fuentes oficiales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil ofrecen pronósticos detallados y alertas. Mantenerse informado mediante estos canales ayuda a planificar actividades y tomar las medidas de precaución adecuadas.

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