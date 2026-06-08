‘Se asará’ la Península de Yucatán: Prevén calor intenso con 37 grados para este martes 9 de junio

Así estará el clima en la Península de Yucatán este martes 9 de junio.

El clima en la Península de Yucatán este martes 9 de junio presentará un día de calor intenso y cielo nublado, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se esperan temperaturas máximas que alcanzarán los 37.3°C en Mérida, con un ambiente más templado en las costas y vientos moderados.

¿Qué temperaturas se esperan en la Península de Yucatán?

En Mérida, Yucatán, se pronostica un día caluroso. La mínima será de 22°C y la máxima de 37.3°C. El viento soplará a 12 km/h, con cielo nublado. Para sus municipios, como la capital, se esperan variaciones diarias de 22°C a 40°C.

Las zonas costeras de Quintana Roo tendrán un clima más suave. Cancún y Chetumal esperan mínimas de 24.3°C y máximas de 29.7°C, con vientos de 20 km/h. Tulum y Playa del Carmen registrarán mínimas de 23°C y máximas de 29.7°C y 30.3°C respectivamente, con vientos de 14 km/h y cielo nublado.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Hay probabilidad de lluvias en la Península de Yucatán?

El SMN reporta lluvias fuertes en gran parte de México, por la depresión tropical Dos-E. Pero en la Península de Yucatán el día se mantendrá con cielo nublado, sin lluvias significativas pronosticadas para hoy martes.

Las condiciones atmosféricas en la Península de Yucatán mostrarán un cielo mayormente nublado en todas las ciudades principales. Los vientos soplarán entre 12 km/h en Mérida y 20 km/h en Cancún y Chetumal. El nivel de humedad variará, siendo alto en Tulum con 90%, mientras en Mérida se registra un 0%.

¿Cómo estará el clima en la Península de Yucatán los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:Martes 9 de junio: Máxima de 39°C, Mínima de 22°C, Cielo nublado, viento de 12 km/h.Miércoles 10 de junio: Máxima de 38°C, Mínima de 22°C, Cielo nublado, viento de 14 km/h.Jueves 11 de junio: Máxima de 35°C, Mínima de 22°C, Cielo nublado, viento de 11 km/h.

Durante los próximos días, la Península de Yucatán mantendrá temperaturas elevadas, aunque con un ligero descenso en las máximas hacia el jueves. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables alrededor de los 22°C. El cielo seguirá nublado, sin cambios importantes en las condiciones de viento.

¿Cómo protegerse del calor extremo en la Península de Yucatán?

Ante las altas temperaturas, especialmente en Mérida con sus 37.3°C, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada. Beber abundante agua natural y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad, entre las 11:00 y las 16:00 horas, ayudará a prevenir golpes de calor.

Es aconsejable usar ropa ligera, de colores claros y manga larga para proteger la piel. También se sugiere aplicar protector solar con un factor alto y buscar la sombra. Si se planean actividades al aire libre, lo mejor es realizarlas temprano por la mañana o al atardecer, cuando el calor es menor.

Fuente: CONAGUA.

¿Afectará el calor las actividades en la Península de Yucatán?

El calor intenso puede afectar las actividades diarias y turísticas en la región. Se recomienda a los visitantes y residentes planificar sus desplazamientos y excursiones con antelación, priorizando horarios con temperaturas más bajas. Esto ayuda a evitar la fatiga por calor y disfrutar mejor de la zona.

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