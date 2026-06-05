Clima en Península de Yucatán: Espera un sábado 6 de junio con calor intenso y chubascos

La Península de Yucatán experimentará un sábado 6 de junio con clima muy caluroso y posibles lluvias en algunas zonas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Un canal de baja presión, junto con el ingreso de humedad del mar Caribe, hará que se presenten chubascos y lluvias fuertes en la región, mientras el calor domina el ambiente.

¿Qué temperaturas se esperan en la Península de Yucatán?

En Mérida, Yucatán, se anticipa un día medio nublado con una temperatura actual de 27.5°C. La mínima será de 21.0°C y la máxima alcanzará los 37.7°C. El viento soplará a 12 km/h. Municipios como Mérida también sentirán este calor, con máximas que podrían llegar a los 39°C en zonas específicas.

Por otro lado, las ciudades del Caribe Mexicano tendrán un clima más fresco. Cancún y Chetumal, en Quintana Roo, disfrutarán de un día despejado con máximas de 31.0°C y mínimas de 24.7°C. El viento será más fuerte, a 18 km/h. Tulum registrará entre 23.7°C y 31.7°C, con un 30% de humedad y viento de 14 km/h.

¿Habrá lluvias este sábado en Quintana Roo?

Para Playa del Carmen, también en Quintana Roo, se espera un día despejado con temperaturas que irán desde los 23.3°C hasta los 32.7°C. El viento soplará a 13 km/h. En esta zona, los municipios de Playa del Carmen verán máximas de hasta 33°C. Aunque predomina el cielo despejado, la entrada de humedad puede generar chubascos aislados.

El SMN indica que un canal de baja presión sobre la Península de Yucatán, combinado con la humedad del mar Caribe, causará chubascos y lluvias fuertes en la región. Aunque muchas ciudades amanecen despejadas, se recomienda estar atentos a los cambios durante la tarde, especialmente en las zonas costeras de Quintana Roo, donde la probabilidad de lluvia es mayor.

¿Cómo estará el clima en la Península los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:sábado 6 de junio: Máxima de 37°C, Mínima de 20°C, Poco nuboso, viento de 13 km/h.domingo 7 de junio: Máxima de 38°C, Mínima de 21°C, Medio nublado, viento de 12 km/h.lunes 8 de junio: Máxima de 38°C, Mínima de 22°C, Medio nublado, viento de 12 km/h.

La tendencia para el inicio de la próxima semana muestra que las temperaturas altas persistirán en la Península de Yucatán. Se esperan máximas de hasta 38°C y mínimas que no bajarán de los 20°C. Las condiciones pasarán de poco nuboso a medio nublado, lo que sugiere una mayor probabilidad de lluvias aisladas, especialmente por las tardes y noches.

¿Cómo protegerse del calor intenso en Yucatán?

Ante las altas temperaturas, es fundamental tomar precauciones para evitar golpes de calor y deshidratación. Se aconseja beber mucha agua simple a lo largo del día, incluso si no se tiene sed. También se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, que son las horas de mayor intensidad.

Es importante usar ropa ligera de colores claros y protegerse con sombreros o gorras si se sale al exterior. El uso de bloqueador solar es indispensable para cuidar la piel. Además, se debe prestar especial atención a niños pequeños, adultos mayores y mascotas, asegurando que estén bien hidratados y en lugares frescos para mitigar los efectos del calor.

Fuente: CONAGUA.

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