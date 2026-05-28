El Caribe Mexicano en diez playas imperdibles

1. Playa Norte - Isla Mujeres

Situada en Isla Mujeres, Playa Norte ha sido reconocida como una de las mejores playas del mundo por los premios Travellers’ Choice de TripAdvisor. Este rincón paradisíaco destaca por sus aguas cristalinas, arena blanca y palmeras que brindan una sombra perfecta para relajarse. Es el destino ideal para quienes buscan aguas tranquilas y cálidas durante todo el año. Para llegar, solo debes tomar un ferry desde Cancún en Puerto Juárez o Playa Tortugas, con un viaje de aproximadamente 20 minutos.

2. Playa Paraíso - Riviera Maya

Ubicada en la emblemática Riviera Maya, Playa Paraíso es una verdadera joya natural. Sus aguas ofrecen una paleta de colores que van desde el turquesa profundo hasta azules más suaves, y es el hogar de la segunda barrera de coral más grande del mundo. Aquí, los visitantes pueden disfrutar de un snorkel de primera clase, nadando junto a peces tropicales, tortugas marinas y delfines. Desde Tulum, llegar a esta playa es sencillo, ya que se encuentra a solo 5 minutos en coche o bicicleta.

3. Playa Maroma - Riviera Maya

Si buscas una playa virgen y tranquila, Playa Maroma es el lugar perfecto. Conocida por su serenidad, es ideal para quienes desean disfrutar de buceo, snorkel o simplemente una caminata relajante por la arena. Además, puedes explorar la selva circundante en 4x4 o a caballo. Ubicada a solo 20 kilómetros de Playa del Carmen, es fácilmente accesible en taxi o coche.

4. Playa Akumal - Akumal

Famosa por sus tortugas marinas, Playa Akumal es un paraíso para los amantes del snorkel y el buceo. Sus aguas claras y arrecifes de coral la convierten en un punto de encuentro con la vida marina. Ubicada a 30 kilómetros al sur de Playa del Carmen, es un destino imperdible para aquellos que buscan interactuar con la naturaleza de manera responsable.

5. Playa Maya Chan - Mahahual

Para quienes buscan un ambiente más exclusivo, Playa Maya Chan en Mahahual ofrece una experiencia única. Conocida por sus aguas cristalinas y su ambiente relajado, esta playa privada es ideal para nadar y hacer esnórquel. Los visitantes pueden disfrutar de paseos en bicicleta por la jungla, masajes junto al mar o simplemente relajarse en las cómodas camas de playa. Se puede llegar fácilmente en coche privado, taxi o a través de tours organizados.

6. Playa Punta Allen - Tulum

Situada dentro de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, Playa Punta Allen es un refugio de tranquilidad. Sus aguas cristalinas, arena blanca y ambiente sereno invitan a desconectar y disfrutar de la naturaleza. Aquí, es común ver aves exóticas, realizar recorridos en lancha o practicar snorkel en busca de la diversidad marina. Para llegar, es necesario un vehículo 4x4, ya que el trayecto desde Tulum puede durar de 2 a 3 horas.

7. Playa Chen Rio - Isla Cozumel

Playa Chen Rio, situada en la costa este de Cozumel, es famosa por sus piscinas naturales formadas por rocas, lo que la hace perfecta para nadar y practicar snorkel en un entorno seguro. Este rincón de Cozumel es ideal para disfrutar de un día de sol en la playa con la familia. El trayecto desde el centro de Cozumel dura unos 30 minutos en coche.

8. Playa Delfines - Cancún

También conocida como “El Mirador”, Playa Delfines es una de las playas más icónicas de Cancún. Sus impresionantes vistas panorámicas del Caribe y sus olas la convierten en un destino perfecto para los amantes de los deportes acuáticos. Además, con un poco de suerte, puedes avistar delfines jugando en las aguas. Situada a 20 kilómetros de la Zona Hotelera, es fácilmente accesible en autobús o coche.

9. Punta Mosquito - Holbox

Punta Mosquito, en la isla de Holbox, es un refugio aislado y prístino, perfecto para quienes buscan una experiencia en plena naturaleza. Sus aguas poco profundas y su arena blanca hacen que caminar por la orilla sea una experiencia única. Este lugar es famoso por la presencia de flamencos rosados y otras aves. Para llegar, es necesario caminar unos 4 kilómetros desde el centro de Holbox.

10. Isla Blanca - Costa Mujeres

Isla Blanca, a pesar de su nombre, no es una isla, sino una península situada al norte de Cancún. Este lugar ofrece aguas cristalinas y tranquilas, perfectas para nadar o practicar kitesurf. Debido a su relativa lejanía de las zonas más turísticas, Isla Blanca sigue siendo un destino poco concurrido, ideal para quienes buscan paz y tranquilidad. Se puede llegar en coche desde Cancún en aproximadamente 30 minutos.