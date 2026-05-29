Metro cierra 3 estaciones más de la Línea 2 a partir de HOY: ¿Cuáles son y hasta cuándo reabren?

¡Toma tus precauciones! El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que, a partir de HOY viernes 29 de mayo, tres estaciones más de la Línea 2 permanecerán cerradas debido a trabajos de rehabilitación como parte de la transformación rumbo al Mundial 2026.

Por esta razón, las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas suspenderán el servicio de ascenso y descenso de pasajeros hasta el próximo mes

Además, la estación Zócalo/Tenochtitlan continúa cerrada. Como alternativas, los usuarios pueden utilizar las estaciones Pino Suárez y Allende de la Línea 2 del Metreo, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8.

¿Cómo operará la Línea 2 del Metro desde HOY 29 de mayo?

El Metro de CDMX detalló que desde la noche del 29 de mayo, a partir de las 20 horas, y hasta el 3 de junio, la Línea 2 operará en dos tramos:

Tasqueña a Xola

Pino Suárez a Cuatro Caminos

El Metro capitalino informó que el servicio habitual en toda la Línea 2 se restablecerá el próximo 4 de junio a partir de las 05:00 horas.

Para apoyar a los usuarios afectados, se habilitará un servicio alterno gratuito de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) entre las estaciones Xola y Pino Suárez, en ambos sentidos.

¿Cómo será modernizada la Línea 2 del Metro de la CDMX?

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que el objetivo de rehabilitación es fortalecer el sistema de transporte público, especialmente la modernización de la Línea 2 del Metro, ya que conecta con el Estadio Banorte, sede de varios encuentros deportivos próximos.

El proyecto de rehabilitación fue presentado en febrero. En ese momento, Adrián Rubalcava explicó que la inversión total será de mil 500 millones de pesos. De ese monto, mil millones se destinarán específicamente a trabajos de mantenimiento y modernización de la Línea 2.

Entre las principales acciones contempladas destacan: