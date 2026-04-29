Más cambios en la Línea 2 del Metro: ¿Qué estaciones cierran a partir del 1 de mayo?

Además, el tramo Xola-Pino Suárez será cubierto con el apoyo de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). (Cuartoscuro).

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que a partir del 1 de mayo las estaciones Portales y Nativitas, de la Línea 2 del Metro, cerrarán sus puertas hasta nuevo aviso.

El servicio en las dos estaciones será suspendido desde las 22:00 horas del jueves 30 de abril, ya que se realizarán trabajos de rehabilitación en andenes de arribo de los trenes.

En una tarjeta informativa, el Metro detalló que el cierre de las dos estaciones se debe a los trabajos de rehabilitación integral que se realizan rumbo al próximo Mundial de Futbol.

Por ello, detallaron cuál será el funcionamiento de la Línea 2 el viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo.

“La Línea 2 funcionará en dos circuitos: Tasqueña a Xola y Cuatro Caminos a Pino Suárez, durante todo el horario de servicio”, destacaron y agregaron:

Viernes 1 de mayo: 7:00 a 24:00 hrs.

Sábado 2 de mayo: 6:00 a 24:00 hrs.

Domingo 3 de mayo: 7:00 a 24:00 hrs.

El Metro también informó que durante el primer fin de semana de mayo las estaciones San Antonio Adad, Chabacano y Viaducto estarán cerradas y sin paso de trenes.

Además, el tramo Xola-Pino Suárez será cubierto con el apoyo de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

“El Metro solicita a las y los usuarios de la Línea 2 tomar en cuenta este aviso para prever sus recorridos”, agregó,

El Metro también pide la comprensión del público usuario por las modificaciones en el servicio en esta etapa de obras, que se realizan para mejorar sustancialmente el servicio de la Línea 2, “son obras que perdurarán más allá del Mundial 2026”, destacaron.

Finalmente, informaron que el viernes 1 de mayo y el domingo 3 se aplicará el programa Tu Bici viaja en Metro, con lo cual los usuarios podrán ingresar con sus bicicletas a las 12 líneas de la red.