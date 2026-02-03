Remodelación de la Línea 2 del Metro: ¿Qué obras harán y en qué estaciones?

La Línea 2 del Metro tendrá trabajos de remodelación y rehabilitación en los próximos días. (Foto: Metro CDMX)

La Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, una de las más antiguas y con mayor afluencia del sistema, será objeto de una intervención integral de mantenimiento y rehabilitación para atender fallas estructurales, operativas y de seguridad que se han acumulado durante décadas.

Durante una conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que su administración destinará recursos para un mantenimiento mayor que permita resolver problemas recurrentes como inundaciones, fallas en las vías —conocidas como “bamboleo”— y deficiencias en los sistemas de seguridad.

El objetivo, según subrayó la mandataria local, es mejorar la calidad de los viajes y garantizar un Metro más seguro y confiable para los usuarios, con intervenciones que generen las menores afectaciones posibles durante su ejecución.

La intervención en la Línea 2 del Metro también responde a la preparación de la Ciudad de México como sede del Mundial 2026, un evento que incrementará de forma significativa la demanda del sistema de transporte.

Brugada destacó que la Línea 2 es estratégica para la red, ya que conecta con varias de las principales líneas del sistema, por lo que su rehabilitación impactará de manera transversal en la movilidad de la capital.

Tanto la jefa de Gobierno como el director del Metro, Adrián Rubalcava, subrayaron que, si bien los trabajos coinciden con el contexto internacional del Mundial 2026, se trata de obras estructurales pensadas para trascender el evento deportivo.

Inversión para la remodelación de la Línea 2 del Metro

El director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava, detalló que la inversión total asciende a mil 500 millones de pesos, de los cuales mil millones de pesos se destinarán directamente al mantenimiento de la Línea 2.

Estos recursos se enfocarán principalmente en infraestructura crítica con más de 40 años de antigüedad, como los cárcamos de bombeo ubicados en estaciones como Pino Suárez, San Antonio Abad, Portales y Ermita, cuya renovación permitirá reducir las afectaciones durante la temporada de lluvias.

¿Qué obras se harán en la Línea 2 del Metro?

Rubalcava explicó que se renovará por completo la red contra incendios de la línea, que abarca 38 kilómetros y 703 gabinetes de hidrante, los cuales no habían sido sustituidos desde su instalación original.

También se instalarán bombas jockey de última generación para mantener la presión del agua en caso de emergencia.

En materia de seguridad, se contempla la instalación de 800 cámaras de videovigilancia, como parte de un programa más amplio que eventualmente abarcará toda la red del Metro.

Una parte sustancial de la inversión se dirigirá a la rectificación de vías para corregir los “brincos” y el desgaste del balasto, así como al cambio de durmientes, lo que permitirá recuperar velocidades y reducir fallas en el material rodante.

También se dará mantenimiento mayor a transformadores, rectificadores, cableado eléctrico, señalización, pilotaje automático y mando centralizado, con el objetivo de disminuir retrasos e interrupciones del servicio.

¿Qué estaciones serán remodeladas para antes del Mundial 2026?

El directo del Metro, Adrián Rubalcava, indicó que al menos 15 estaciones de la Línea 2 serán remodeladas y mejoradas.

Detalló que a partir de este lunes 9 de febrero comenzarán las obras desde la estación Taxqueña a Revolución y se prevé que los trabajos se extiendan hasta mayo.

Además, al menos tres estaciones tendrán horarios especiales para continuar con una rehabilitación más profunda:

De la estación Cuatro Caminos a Pino Suárez habrá servicio normal.

habrá servicio normal. Servicio normal de Taxqueña a Xola.

Sin embargo, habrá interrupciones en las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto.

En este tramo las estaciones se cerrarán a las 10 de la noche, de lunes a viernes, y se brindará servicio de RTP.

El sábado el cierre será a las 8 de la noche y el domingo el tramo permanecerá cerrado.