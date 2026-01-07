Modernización de la Línea 3 del Metro: ¿Cuándo iniciarán las obras?

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que en próximos días iniciará las obras en la terminal de Universidad para la modernización de la Línea 3 del Metro.

El Gobierno de la Ciudad de México dará el banderazo a la renovación de la Línea 3 del Metro en la terminal de Universidad en los próximos días, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Con el objetivo de minimizar las afectaciones a la ciudadanía, se contempló iniciar con la intervención de garajes, talleres y estacionamientos de la terminal Universidad de la Línea 3.

La jefa de Gobierno reconoció que por la antigüedad de esta ruta y el deterioro de sus instalaciones, hay afectaciones con los tiempos de espera y la velocidad de los trenes.

El resto de la línea será sometida a obras para solucionar las principales deficiencias luego del Mundial 2026, por ello se tiene contemplada la inversión de 41 mil 79 millones de pesos.

Como resultado, prevén aumentar en un 30 por ciento la capacidad, disminuir la frecuencia del paso de trenes a menos de 2 minutos, reducir el gasto de energía, mejorar la seguridad de los usuarios y personal del Sistema Colectivo Metro, entre otras ventajas.

¿Cuándo iniciarán las obras de modernización de la Línea 3 del Metro?

Clara Brugada mencionó que esperan iniciar “lo más pronto posible” las obras de modernización en la terminal Universidad, sin mencionar una fecha en concreto, dijo que será a finales de enero y principios de febrero.

“Vamos a iniciar, al rededor de finales de enero, principios de febrero, las obras de la estación Universidad, de los garajes, todo lo que se pueda llevar a cabo antes de las obras al interior de Metro. Queremos arrancar lo más pronto posible”, comentó.

Antecedentes sobre proyecto de modernización de la Línea 3 del Metro

Anteriormente, el Gobierno de la Ciudad de México informó que los trabajos de modernización de la Línea 3 del Metro iniciarían en diciembre de 2026, luego de concluir el proceso de licitación pública que inició en diciembre de 2025.

La convocatoria que se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México contemplaba que fuera hasta marzo de 2026, cuando concluyera el concurso parar realizar las obras.

¿Qué modernizaciones se realizarán en la Línea 3 del Metro?

En los siguientes meses, las instalaciones de la Línea 3 será sometida a la remodelación de los sistemas eléctricos, hidráulicos, de accesibilidad y señalización, por ello se contemplan cierres temporales por tramos del recorrido entre Indios Verdes y Universidad, como ocurrió en las obras de la Línea 1.

A la par, está contemplada la adquisición de 45 nuevos trenes con los que esperan ofrecer un servicio más rápido.

Luego del anuncio de obras de modernización en la Línea 3, las autoridades sugirieron la posibilidad de que la mayoría de trabajos se realicen durante la noche para mitigar la demanda del servicio durante la mañana y tarde.