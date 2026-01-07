CDMX recupera a 936 perros y gatos en Cuajimalpa.... pero el Refugio Franciscano lo califica de ‘ilegal’

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció un operativo de cateo en el Refugio Franciscano de Cuajimalpa para rescatar a 936 perros y gatos que estaban bajo su resguardo, al acreditar maltrato animal, malas condiciones de salud y hacinamiento.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina dijo que el operativo en el que participaron 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) derivó de una resolución judicial tras múltiples denuncias presentadas por el maltrato de los perros y gatos a cargo del refugio.

“Derivado de una orden judicial, el día de hoy el Gobierno de la Ciudad ha decidido rescatar a todos los animales que se encuentran en este refugio para ser trasladados a un lugar seguro, donde se garantice en todo momento su cuidado, protección, alimento y bienestar. Cabe destacar que algunos de estos animales están en situación crítica, con una situación de salud deteriorada y que por lo tanto urge que sean atendidos”, sostuvo.

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde, precisó que son 936 animales los que resguardaba el Refugio Francisco, de los cuales al menos 798 (759 perros y 39 gatos) presentaron afectaciones compatibles con maltrato o crueldad conforme a los dictámenes técnicos.

Agregó que hasta el martes, 20 animales se encontraban hospitalizados debido a la gravedad de su estado de salud y 21 habían fallecido fuera del inmueble. Así también, informó que encontraron animales con enfermedades sistémicas, dermatitis severa, problemas ortopédicos evidentes, lesiones avanzadas, dolor no tratado, tumores, secuelas neurológicas y uso de medicamentos caducados.

“Los principales hallazgos son, primero que hay hacinamiento severo: se constató un número de animales muy superior a la capacidad real de las instalaciones, los espacios eran insuficientes lo que impedía el descanso adecuado y la movilidad mínima de los animales. Las condiciones de alojamiento también son deficientes: se documenta la falta de ventilación, la ausencia de luz natural, jaulas sin techo con protección contra la intemperie, acumulación constante de heces y orina, presencia de fauna nociva entre otras”, apuntó.

¿A dónde enviarán los animales recuperados del Refugio Franciscano de Cuajimalpa?

En tanto, la Jefa de Gobierno informó que la mayoría de los animales serán trasladados a un espacio que pertenece a la Secretaría del Medio Ambiente Capitalina (Sedema) en el Ajusco y aquellos que tienen problemas de salud serán enviados al Hospital Veterinario y a otras clínicas públicas y privadas.

Descarta Brugada interés en predio que alberga el Franciscano y anuncia acciones.

El Refugio Francisco y la Fundación Antonio Haghenbeck mantienen una disputa legal por el predio en Cuajimalpa que albergaba a los animales, controversia que la Jefa de Gobierno de la Ciudad destacó es entre particulares y por lo tanto afirmó que gobierno “respetará la resolución judicial que se derive de los procesos jurídicos y administrativos” y que “no está interesado en intervenir en ese predio”.

¿Qué respondió el Refugio Franciscano de Cuajimalpa tras ser recuperados animales?

El Refugio Franciscano de Cuajimalpa denunció públicamente que autoridades del Gobierno de la Ciudad de México actuaron de manera ilegal y apresurada al retirar a los perros y otros animales del predio, a pesar de que existía una orden federal vigente que impedía cualquier acción sobre el inmueble.

De acuerdo con el refugio, el operativo se realizó en cuestión de minutos y, según su versión, violó una resolución judicial que protegía el lugar. Señalaron que la acción ocurrió justo antes del regreso de la Jueza 60 Civil, previsto para el 7 de enero, quien —junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Brigada de Vigilancia Animal y la Fiscalía General de Justicia de la CDMX— estaría obligada a restituir el inmueble conforme a dos fallos federales.

El Refugio Franciscano acusó que la intervención tuvo como objetivo entregar el terreno al Fideicomiso 303 antes de que el juzgado reanudara actividades, lo que calificaron como un “acto ilegal y desesperado”.

Asimismo, advirtieron que las autoridades buscan limpiar el predio para futuros proyectos de construcción, pasando —según su postura— por encima de la ley y del bienestar de los animales que ahí eran resguardados.