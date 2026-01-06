Descuentos en el pago del predial, tenencia y agua en CDMX: ¿Cómo acceder a este beneficio?

A partir de este mes de enero arranca la aplicación de una serie de beneficios tributarios que apoyarán la economía familiar y favorecerán la política fiscal responsable que impulsa la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que considera la situación económica y social de las personas contribuyentes.

Para grupos vulnerables, como adultos mayores sin ingresos fijos y de escasos recursos, madres solteras, mujeres separadas, divorciadas, jefas de hogar, viudas, cónyuges supervivientes del propietario, huérfanos pensionados, jubilados o pensionados por riesgos de trabajo e invalidez, así como personas con discapacidad permanente y personas de 60 años, el Gobierno de la Ciudad de México ofrece cuotas fijas y descuentos en pago de predial y agua.

Aunado a ello, a partir de este 1 de enero habrá un pago de cuota fija bimestral del predial de 68 pesos, cuando el inmueble de uso habitacional no exceda de la cantidad de 2 millones 808 mil 466 pesos, y para las propiedades que excedan dicha cantidad se les otorgará un 30 por ciento de descuento.

La vigencia para este apoyo es del 1 de enero al 31 de marzo de 2026

En el rubro de agua se aplicará una reducción del 50 por ciento de la cuota bimestral por concepto de derechos por el suministro del líquido a propietarios de inmuebles que pertenecen a grupos vulnerables.

Por lo que se refiere a la tenencia, y para facilitar el cumplimiento tributario, la SAF informa que una vez cubierto el pago correspondiente al refrendo, que de acuerdo con el artículo 219 del Código Fiscal de la Ciudad de México para 2026 es de 760 pesos, se otorgará un descuento del 100 por ciento de la Tenencia vehicular en automóviles cuyo valor total, incluido el Impuesto al Valor Agregado, no exceda de 638 mil pesos, y para motocicletas cuyo valor total, incluido el Impuesto al Valor Agregado, no exceda los 250 mil pesos Dicho beneficio es para las personas físicas y morales sin fines de lucro.

La vigencia para este apoyo es del 1 de enero al 31 de marzo de 2026. Es importante aclarar que no se deberán contar con adeudos de Tenencia de años anteriores y se deberá contar con Tarjeta de Circulación vigente o realizar el pago correspondiente a la renovación.

El pago de los derechos e impuestos podrá realizarse en los más de 8 mil 800 puntos de cobro disponibles, destacando la promoción de meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes.

Así también se podrá realizar el pago en los kioscos de la tesorería, en bancos, tiendas de conveniencia y departamentales, así como a través de la aplicación móvil “Tesorería CDMX” y en la página web de la Secretaría de Administración y Finanzas.

https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/programas