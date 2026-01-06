¿Qué pasó en la Línea 3 del Metro CDMX? Corto circuito ocasiona retrasos de 15 minutos

Hay Líneas del Metro CDMX con retrasos de hasta 25 minutos este martes 6 de enero.

¿Qué onda con la Línea 3 del Metro CDMX? Es la pregunta que hacen los usuarios quienes se quejan de retrasos de más de 15 minutos este martes 6 de enero.

“Parados totalmente en indios verdes desde hace 15 minutos. No avanza y ya están llenos todos los vagones hasta reventar“, dijo un pasajero en redes sociales.

Una usuaria agregó en uno de los comentarios que los retrasos continúan luego de un corto circuito en la estación Tlatelolco y la consecuencia es que los trenes se detienen durante más de 5 minutos.

“Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 3, tras la revisión de un tren en el que se detectó un corto circuito, probablemente ocasionado por un objeto metálico en la zona de vías. No se registró afectación mayor al servicio y la marcha es continua“, confirmó el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Al respecto, el Metro CDMX recordó a los pasajeros que es importante cuidar sus objetos personales para que estos no caigan al sistema de vías y ocasionen retrasos.

Quejas por retrasos en la Línea 6 del Metro CDMX

La Línea 6 del Metro CDMX tiene correspondencia con la Línea 3 en la estación Deportivo 18 de Marzo y los usuarios cuestionan si la situación en la Línea Verde también ocasionó retrasos.

“Más de 25 minutos esperando el tren en Lindavista con dirección al Rosario, siempre con sus fallas a ver si ya hacen algo al respecto”, se quejó una persona.

Sin embargo, hasta ahora no se han reportado mayores afectaciones en la Línea 6 del Metro.

¿Qué pasa en la Línea 8 del Metro CDMX?

Usuarios también se quejan de problemas en la Línea 8 del Metro CDMX debido a que opera con servicio lento.

“Muevan la línea 8 por favor. Lento lento la llegada de trenes a Constitución y no avisan nada si pasó algo mínimo. Que mal su organización y comunicación de incidencias en la línea”, dijo uno de los usuarios.

Otras personas agregaron que los trenes no pasan desde hace casi media hora y el problema inicia desde la estación terminal Constitución de 1917.

De acuerdo con el reporte de las 7:00 horas, las Líneas del Metro CDMX con alta afluencia de usuarios son la 1, 3, 8, 9, 12, A y B, donde los tiempos de espera van de 5 a 6 minutos, aunque los usuarios aseguran que es del triple.