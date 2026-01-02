‘Es el segundo día del año’: Usuarios de las Líneas B, 7 y 12 del Metro reportan retrasos de 20 minutos

Usuarios del Metro se quejaron por los retrasos en las Líneas B, 7 y 12 este viernes 2 de enero. (Cuartoscuro)

Con el regreso a las actividades cotidianas de la mayoría de las personas trabajadoras, reaparecieron las inconformidades por el servicio en el Metro de la Ciudad de México.

Cerca de las 6:00 horas, usuarios se quejaron por retrasos en la Línea B, que corre de Ciudad Azteca a Buenavista. Algunas personas señalaron tiempos de espera de hasta 20 minutos sin el paso de un tren.

Aseguraron que, pese a la baja afluencia en las estaciones de la Línea B, los trenes no avanzaban de forma constante y permanecían detenidos varios minutos. Ante las inconformidades, el Metro no informó el motivo del mal servicio.

“¿Qué pasa con la Línea B? Ya van casi 20 minutos parados en Plaza Aragón, no hay lluvia, no hay nada, ¿entonces qué es?”, cuestionó una usuaria.

¿Qué pasa en las Líneas 7 y 12 del Metro de CDMX hoy?

Las molestias también se extendieron a otras rutas. Usuarios de la Línea 7, que va de El Rosario a Barranca del Muerto, afirmaron que el servicio avanzaba “muy lento”.

Pasajeros indicaron tiempos de espera de hasta 15 minutos sin lograr abordar un tren. La administración del Metro informó que agilizaría la circulación, sin confirmar la existencia de alguna complicación que explicara los retrasos. Recordó que la estación Auditorio permanece cerrada por acciones de mantenimiento que iniciaron.

Una situación similar ocurrió en la Línea 12, que corre de Mixcoac a Tláhuac. Usuarios reportaron varios minutos sin paso de trenes con dirección al poniente de la ciudad.

Pidieron agilizar el servicio para llegar a sus destinos. El Metro descartó fallas o averías que comprometieran la operación, pese a que continuaron las inconformidades.

Para las 7:00 horas, la afluencia en la mayoría de las líneas era moderada y los tiempos de espera rondaban los cinco minutos, de acuerdo con información oficial del Metro.