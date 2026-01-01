¿Qué activó la contingencia ambiental regional en CDMX y Edomex? Alcaldías y municipios en alerta

El oriente de la CDMX está bajo la fase 1 de contingencia ambiental regional por partículas PM 2.5

Se viene el primer Hoy No Circula de 2026 en la Ciudad de México que amaneció con una calidad del aire extremadamente mala en la zona conurbada con el Estado de México.

De acuerdo con el sitio Calidad del Aire CDMX, las alcaldías más contaminadas este jueves 1 de enero son:

Iztapalapa (aire extremadamente malo).

Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Xochimilco (aire muy malo).

Fue precisamente en una estación de monitoreo ubicada en Iztapalapa, en Santiago Acahualtepec, donde la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) reportó una alta concentración de partículas contaminantes PM 2.5.

¿Qué causó la primera contingencia ambiental en la CDMX?

La CAMe explicó que el "uso generalizado de pirotecnia y quema de materiales y combustibles" provocó el aumento de contaminantes en el aire de la capital del país.

Este escenario empeoró por una inversión térmica en la CDMX fortalecida por la doble alerta por frío. Los contaminantes en el aire no se dispersaron debido al poco viento que hay en la zona, agregó la CAMe.

¿Qué alcaldías y municipios del Edomex están bajo contingencia ambiental?

Se declaró la fase 1 de contingencia ambiental por partículas PM 2.5 para las alcaldías Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco.

En el caso del Edomex, los municipios en alerta son: Amecameca, Atlautla, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad.

La CAMe recomendó a los habitantes de estas localidades no hacer actividades al aire libre durante todo este jueves 1 de enero y no prender velas ni quemar leña, carbón u otros materiales.

El nuevo aviso de la calidad del aire en CDMX y el Edomex será publicado por la CAMe a las 15:00 horas, en el que aclarará si activa el Doble Hoy No Circula para el viernes 2 de enero.