¿2026 inicia con Doble Hoy No Circula? Calidad del aire en CDMX y Edomex EN VIVO

La contingencia ambiental en la CDMX y Edomex se activa cuando las concentraciones de contaminantes superan los límites establecidos y representan un riesgo alto para la salud. [Fotografía. Especial El Financiero]

El arranque del Año Nuevo suele traer consigo complicaciones en la calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México. Durante la noche del 31 de diciembre y las primeras horas del 1 de enero se incrementan las emisiones por el uso de pirotecnia, fogatas, quema de residuos y un mayor consumo de energía, lo que deriva en un aumento de partículas finas suspendidas en el ambiente.

A esto se agregan condiciones del invierno, como poco viento y estabilidad del aire, que hacen que los contaminantes se queden más tiempo concentrado en la Zona Metropolitana del Valle de México.

A continuación se detallan las demarcaciones de la CDMX y del Estado de México que registran mala calidad del aire, así como las medidas que se aplican en caso de que las autoridades activen la contingencia ambiental.

¿En qué alcaldías y municipios se registra mala calidad del aire?

De acuerdo con la Dirección de Monitoreo Atmosférico, alrededor de las 17:00 horas del 31 de diciembre se registraron zonas con mala calidad del aire en distintas partes de la Zona Metropolitana del Valle de México.

En la Ciudad de México, las alcaldías que presentaron mala calidad del aire fueron:

Gustavo A. Madero

Benito Juárez

Cuajimalpa

Coyoacán

Xochimilco

En el Estado de México, los municipios que presentaron mala calidad del aire fueron:

Nezahualcóyotl

Chimalhuacán

Texcoco

Chicoloapan

Huixquilucan

La Paz

Las autoridades ambientales señalaron que estos niveles pueden variar a lo largo del día, por lo que recomendaron consultar de forma constante los reportes oficiales para conocer la situación por alcaldía o municipio.

¿Cómo se mide la calidad del aire en la CDMX y Edomex?

La calidad del aire se mide mediante una red de estaciones automáticas que registran, de forma continua, las concentraciones de contaminantes criterio. Entre los principales se encuentran el ozono, las partículas PM10 y PM2.5, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el monóxido de carbono.

Los datos obtenidos se procesan y se traducen en el Índice AIRE Y SALUD, que clasifica la calidad del aire en categorías como buena, aceptable, mala o muy mala, y permite evaluar el riesgo para la población en tiempo real.

Las estaciones de monitoreo atmosférico se distribuyen a lo largo de las 16 alcaldías de la CDMX y en diversos municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Estas estaciones se localizan en puntos estratégicos del norte, centro, oriente y poniente de la región, con el objetivo de reflejar las condiciones reales de calidad del aire en zonas habitacionales, industriales y de alta circulación vehicular.

¿Cuándo se activa la contingencia ambiental en la CDMX y Edomex?

La contingencia ambiental se activa cuando las concentraciones de contaminantes superan los límites establecidos y representan un riesgo alto para la salud. En el caso del ozono, la Fase I se declara cuando se alcanzan 154 puntos del índice en alguna estación.

En el caso de las partículas PM2.5, la Fase I de la contingencia ambiental se activa cuando, a lo largo de 24 horas, los niveles alcanzan 150 microgramos por metro cúbico. Para que se declare la contingencia, estas concentraciones deben mantenerse y no tratarse sólo de un aumento momentáneo.

La activación de la contingencia ambiental corresponde a la Comisión Ambiental de la Megalópolis, con base en los datos del Sistema de Monitoreo Atmosférico y del Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire.

Recomendaciones si se activa la Fase I de contingencia ambiental

Cuando se declara la Fase I de contingencia ambiental, las autoridades emiten una serie de recomendaciones para reducir riesgos a la salud y limitar la generación de contaminantes.

Para los grupos sensibles, como niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares, se recomienda evitar cualquier actividad física al aire libre y permanecer en espacios cerrados.

Para la población en general, se sugiere reducir las actividades físicas intensas, especialmente en exteriores, así como limitar el tiempo de exposición al aire libre durante las horas con mayor contaminación.

También se recomienda usar menos el automóvil particular, optar por el transporte público o compartir el auto, y evitar actividades que generen contaminación, como quemar basura o usar productos con solventes.

¿Hay programa Doble Hoy No Circula para este 1 de enero de 2026?

Para este 1 de enero de 2026 no se declaró contingencia ambiental, por lo que aplica el programa Hoy No Circula en su esquema regular.

No circulan los vehículos con holograma 1 y 2, engomado verde y terminación de placa 1 y 2. Los autos con holograma 0 y 00, así como eléctricos e híbridos, pueden circular sin restricción.

El programa Doble Hoy No Circula se activa únicamente cuando se declara una contingencia ambiental, ya sea en Fase I o Fase II. Esta medida amplía las restricciones vehiculares con el objetivo de reducir de manera inmediata las emisiones contaminantes.