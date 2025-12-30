Hoy No Circula en el Edomex: ¿En qué municipios se aplicarán multas a partir del 1 de enero?

Se aplicarán multas en el Edomex a quien no respete el Hoy No Circula. (Foto: Ricardo Guadarrama / Correponsal)

El 1 de enero de 2026, en 22 municipios de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y en el Valle de Santiago Tianguistenco, entrará en vigor el programa Hoy No Circula para disminuir la contaminación del aire, incentivar el uso responsable del automóvil y fomentar alternativas de movilidad sustentable.

El gobierno del Estado de México, que encabeza Delfina Gómez, informó que el programa Hoy No Circula también se aplicará en municipios aledaños a la capital mexiquense.

¿En qué municipios del Edomex habrá Hoy No Circula en 2026?

Toluca, que es la capital del Estado de México, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Xonacatlán, Zinacantepec, Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec y Lerma.

Y en el Valle de Santiago Tianguistenco se cuentan los municipios de Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco y Xalatlaco.

Las que tengan holograma Doble Cero (00), Cero (0) y de Discapacidad (D) podrán evitar el Hoy No Circula en el Edomex

La restricción para la circulación de automotores con holograma de verificación tipo 1 y 2, será de lunes a sábado a partir de las 5:00 horas y hasta las 22:00 horas, de acuerdo con el último dígito numérico de la placa de circulación y el color del engomado.

¿Cómo se aplicará el Hoy No Circula en el Edomex?

Los lunes la restricción será para el engomado color amarillo y terminación de placa 5 y 6; para el martes el Hoy No Circula se aplicará para el color rosa con terminación de placa 7 y 8.

El miércoles los autos con engomado rojo y terminación 3 y 4 deberán quedarse en casa: los jueves lo deberán hacer los vehículos con engomado color verde con terminación 1 y 2 y viernes es para las placas con terminación 9 y 0 y engomado azul.

El programa Hoy No Circula también abarca la Zona Metropolitana del Valle de México, donde se ubican los municipios de: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad.

¿Qué autos quedan exentos del Hoy No Circula en el Edomex?

Las que tengan holograma Doble Cero (00), Cero (0) y de Discapacidad (D), así como las unidades de emergencia a la población, transporte escolar y servicios funerarios y los vehículos que tengan Constancia Tipo “E”.

¿Qué multas habrá para quien no respete el Hoy No Circula en el Edomex?

El no contar con holograma de verificación tendrá una multa de dos mil 263 pesos y remisión del automotor al corralón; el vehículo que contamine ostensiblemente será multado con dos mil 263 pesos y remisión al corralón.

Si un auto circula en día restringido, es decir, cuando aplica el programa Hoy No Circula, tendrá una multa de dos mil 263 pesos; con verificación extemporánea la multa se ubica en tres mil 395 pesos y rebasar los límites máximos de emisiones contaminantes, la multa será de dos mil 716 pesos y retiro de la placa de circulación.

Lo anterior será vigilado por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y policías municipales.