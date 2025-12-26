Edomex suspende contingencia ambiental… pero alerta sigue en Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco

El Gobierno del Estado de México suspendió la Fase I de la Contingencia Ambiental Atmosférica este viernes 26 de diciembre, la cual había provocado activar el Doble Hoy No Circula.

No obstante, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible mantiene activa la Fase de Alerta por partículas PM2.5 en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca (ZMVT) y de Santiago Tianguistenco (ZMST).

La decisión se tomó luego de que, a las 10:00 horas, se registraran concentraciones máximas de 42 y 37 microgramos por metro cúbico de partículas PM2.5 en las estaciones de monitoreo de Xonacatlán y Calimaya, respectivamente, ubicadas en los municipios mencionados.

Para este viernes 26 de diciembre, las autoridades de Edomex estiman que las condiciones meteorológicas favorecerán una mejoría en la calidad del aire, lo que permitió desactivar la fase de contingencia.

La contingencia ambiental se activó por las altas concentraciones de contaminantes por las actividades de las festividades decembrinas, principalmente fogatas y quema de pirotecnia durante la noche del 24 de diciembre y la madrugada del 25, además de la presencia de inversión térmica y condiciones meteorológicas adversas que impidieron la dispersión de contaminantes.

Edomex quita contingencia ambiental: ¿Qué es la Fase de Alerta en Toluca y Santiago Tianguistenco?

La Secretaría precisó que la Fase de Alerta es de carácter informativo, con el objetivo de que la población conozca el estado de la calidad del aire y adopte medidas preventivas para evitar afectaciones a la salud, como permanecer en lugares cerrados con puertas y ventanas cerradas para reducir molestias en ojos, garganta o nariz.

En caso de persistir los síntomas, se recomienda acudir al médico. Asimismo, durante esta fase queda suspendida la restricción vehicular, por lo que el programa Hoy No Circula opera de manera normal.

Las autoridades exhortaron a la población mexiquense a continuar con acciones para reducir las emisiones contaminantes, como evitar la quema de pirotecnia, leña, fogatas y llantas, disminuir el uso del automóvil y adoptar medidas de control de emisiones en industrias, comercios, servicios y hogares.

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible informó que se mantiene atenta al monitoreo de la calidad del aire en ambas zonas metropolitanas y recomendó a la ciudadanía mantenerse informada sobre su evolución.