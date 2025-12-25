Verificación vehicular en Edomex 2026: ¿Qué autos pagarán la mitad del precio, según el holograma?

Esto debes saber de la verificación vehicular en 2026. (Foto: Ricardo Guadarrama)

¡Buenas noticias! El Gobierno del Estado de México anunció una reducción significativa en los costos de la verificación vehicular que entrará en vigor en 2026, lo que representará un alivio económico para millones de automovilistas mexiquenses.

Sin embargo, la multa por no cumplir con la verificación vehicular del próximo año será de 3 mil 394 pesos. De acuerdo con datos del INEGI, el Edomex es la entidad federativa con mayor número de automotores en el país, seguido por la Ciudad de México.

Para 2025, el INEGI contabilizó 9.9 millones de automotores en la entidad, de los cuales:

7.1 millones son vehículos particulares.

son vehículos particulares. 49 mil 855 son camiones de pasajeros.

son camiones de pasajeros. 1.5 millones corresponden a camiones y camionetas.

corresponden a camiones y camionetas. 1.2 millones son motocicletas.

En contraste, en 1985 el Estado de México registraba apenas 633 mil automotores en total, lo que refleja el acelerado crecimiento del parque vehicular en las últimas décadas.

¿Qué autos pagarán la mitad por la verificación vehicular en 2026?

Es importante recordar que los nuevos costos de la verificación vehicular fueron aprobados por los diputados mexiquenses dentro del paquete fiscal 2026. Las tarifas quedarán de la siguiente manera:

Holograma 00: de mil 131 pesos baja a 630 pesos .

de mil 131 pesos baja a . Holograma 0: de 566 pesos se reduce a 152 pesos .

de 566 pesos se reduce a . Hologramas 1 y 2: de 453 pesos pasan a 152 pesos.

Edomex agrega dos nuevas categorías de hologramas: ¿Cuáles son los costos?

La gobernadora Delfina Gómez en el paquete fiscal 2026 también incorporó dos nuevas modalidades, las cuales son:

Holograma “Exento Voluntario”, con un costo de 630 pesos. Holograma “Rechazo”, con un costo de 39 pesos.

Estas categorías aplican para unidades eléctricas, híbridas o de colección cuyos propietarios deseen comprobar que el vehículo cumple con los criterios ambientales establecidos.

¿Cuáles son los requisitos para realizar la verificación vehicular en Edomex?

De acuerco con la página citaverificacion.edomex.gob.mx, donde puedes realizar este trámite, los conductores deben presentar la siguiente documentación para la verificación vehicular:

Identificación oficial vigente (INE) .

. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses (agua, luz o teléfono fijo).

con antigüedad no mayor a tres meses (agua, luz o teléfono fijo). Comprobante de la última verificación .

. No contar con adeudos de verificación, tenencia ni multas de tránsito.

Con información de Ricardo Guadarrama