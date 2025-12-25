¿Contingencia Ambiental en Navidad? Calidad del aire es ‘mala’ en CDMX y Edomex; sigue el reporte EN VIVO

Este jueves 25 de diciembre se registra mala calidad del aire en la CDMX.

¿Habrá contingencia ambiental en Navidad? De acuerdo con el monitoreo de la Dirección General de la Calidad del Aire en el Valle de México, se registra mala calidad del aire en la CDMX este jueves 25 de diciembre.

La calidad del aire es mala, con índices de contaminantes PM10 y PM2.5, así como con riesgo alto.

Por eso, como parte de las recomendaciones, se llama a la población a evitar las actividades físicas al aire libre.

De acuerdo con el reporte de las 10:00 horas, las alcaldías con mala calidad del aire son las siguientes:

Azcapotzalco.

Gustavo A. Madero.

Cuauhtémoc.

Venustiano Carranza.

Álvaro Obregón .

. Benito Juárez.

Magdalena Contreras.

Coyoacán.

Iztapalapa.

Tlalpan.

Xochimilco.

Milpa Alta.

. Estos son los municipios del Edomex y alcaldías en CDMX con mala calidad del aire este 25 de diciembre. (CRISTINA)

Mientras que los municipios del Estado de México donde también se registra mala calidad del aire, son:

Jaltenco.

Nextlalpan.

Tultepec.

Tultitlán.

Coacalco.

Tlalnepantla.

Nezahualcóyotl.

Chimalhuacán.

Texcoco.

Chicoloapan.

La Paz.

¿Qué es y cuándo se activa la contingencia ambiental?

La contingencia ambiental es una medida que se activa cuando las partículas de contaminantes alcanzan los 150 puntos del Índice Metropolitano de la Calidad del Aire.

Dicha medida se informa a través de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y tiene las siguientes fases:

Precontingencia Ambiental: se activa cuando se alcanzan los 135 puntos de ozono, PM10 y PM2.5.

se activa cuando se alcanzan los 135 puntos de ozono, PM10 y PM2.5. Fase uno de contingencia ambiental: se activa a partir de los 150 puntos de partículas contaminantes y se aplica el doble Hoy No Circula para autos con holograma de verificación cero y doble cero.

Fase dos de contingencia ambiental: Se activa a partir de 200 puntos del Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA) y junto con las medidas de la fase uno, se agrega la suspensión de actividades escolares y eventos al aire libre.

En caso de activarse alguna de las fases de contingencia ambiental, estas son las recomendaciones de la Secretaría de Medio Ambiente de la CDMX (Sedema):

No hacer actividades ni ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

entre las 13:00 y 19:00 horas. Suspender cualquier actividad al aire libre

Posponer eventos al aire libre , deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.

, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas. No fumar, especialmente en espacios cerrados.

Uno de los factores que ‘disparan’ la mala calidad del aire es el uso de pirotecnia, por lo que las autoridades ambientales y de la CDMX hacen un llamado a no quemar cohetes durante estas fechas, además de que de esta forma se previenen accidentes.