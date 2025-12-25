Frente frío 24 ‘acecha’ a México: ¿Cuándo entra y dónde habrá temperaturas bajo cero?

Durante el fin de semana comenzarán los efectos del frente frío 24 en la zona norte del país.

En plena Navidad el frente frío 24 ocasionará heladas y bajas temperaturas en distintos estados, mientras que tan solo unos días después ingresará el frente frío 25, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Dicho sistema tendrá interacción con dos anticiclones y una corriente en chorro polar.

A partir del viernes 26 de diciembre se sentirán los efectos del frente frío 24 que ingresará por Baja California, donde ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes.

Conagua también alertó que el frente frío 25 entrará al país el próximo domingo 28 de diciembre y estará acompañado de una masa de aire ártico.

¿Cuáles serán los estados con heladas hoy 25 de diciembre?

En tanto, por el frente frío 24 habrá estados con heladas y temperaturas bajo cero. Se trata de los siguientes:

Temperaturas de -10 a -5 grados en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Las zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, tendrán temperaturas de -5 a 0 grados.

Habrá temperaturas de -5 a 0 grados en zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

¿Dónde habrá lluvias y caída de aguanieve hoy 25 de diciembre?

Por la presencia del frente frío habrá también estados con lluvias muy fuertes, sobre todo en los siguientes:

Baja California

Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca)

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Las precipitaciones fuertes serán en Veracruz, en la región del Papaloapan y en Sonora. Mientras que habrá chubascos en las siguientes zonas:

Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango)

Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y TehuacánSierra Negra)

(Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y TehuacánSierra Negra) Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento y Las Montañas)

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí.

Las lluvias aisladas ocurrirán en:

El sureste de Coahuila

Guanajuato

Querétaro

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Guerrero

Michoacán

Así como la caída de aguanieve en la sierra de San Pedro Mártir, Baja California, debido al nuevo frente frío que se extenderá cerca del noroeste mexicano, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.