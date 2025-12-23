Navidad bajo cero: Estos estados se ‘congelarán’ por heladas y frío extremo el 24 y 25 de diciembre

Heladas severas se esperan en zonas serranas del norte del país durante la madrugada de Navidad, con temperaturas bajo cero.

¿Listos para una fría y congelada Navidad? De acuerdo con el pronóstico a 48 horas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante el 24 y 25 de diciembre varios sistemas atmosféricos provocarán desde lluvias intensas hasta heladas severas, principalmente en regiones del norte y centro de México.

Un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del país y, al interactuar con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la corriente en cclima en méxico mañana 24 de diciembrehorro polar, también ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes, además de rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en Baja California y Sonora.

¿Qué estados se ‘congelarán’ en Nochebuena y Navidad?

Se espera un ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada del 24 de diciembre, especialmente en regiones de la Mesa del Norte y la Mesa Central, donde se esperan temperaturas mínimas extremas.

Las heladas más severas se pronostican en zonas serranas de Chihuahua y Durango, con temperaturas de entre -10 y -5 grados Celsius. En tanto, regiones montañosas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla registrarán mínimas de -5 a 0 grados.

Para otras entidades como Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca, las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 y 5 grados durante la madrugada del jueves 25, lo que mantendrá una sensación térmica invernal en plena Navidad.

En contraste, en el sur y las zonas costeras persistirá el ambiente caluroso, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán, reflejando la diversidad climática que marcará estas fechas decembrinas.

¿Cómo estará el clima mañana 24 de diciembre en la CDMX?

Para la Ciudad de México, el Servicio Meteorológico Nacional prevé un miércoles 24 de diciembre con cielo nublado y ambiente fresco durante la mañana, acompañado de bancos de niebla que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros.

Hacia la tarde, se espera cielo medio nublado, ambiente templado y probabilidad de lluvias aisladas, principalmente durante la noche, tanto en la capital como en el Estado de México.

La temperatura máxima estimada en la Ciudad de México será de 20 a 22 grados Celsius, mientras que la mínima oscilará entre 9 y 11 grados.

Las autoridades recomiendan a la población abrigarse adecuadamente, extremar precauciones por niebla, lluvias y vientos fuertes, y mantenerse informada a través de los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.