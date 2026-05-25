Con bebidas de 2 mil pesos: ¿Cuánto cuesta comer en el restaurante donde vieron a Miguel Ángel Yunes Márquez?

Miguel Ángel Yunes Márquez volvió a ser captado en un restaurante bar lujoso ubicado en Madrid, España, sitio que ya visitó anteriormente junto a su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, sitio donde venden bebidas de más de 2 mil pesos.

La imagen fue difundida en redes sociales por Lourdes Mendoza, columnista de El Financiero, quien compartió la fotografía a través de su cuenta de X y lanzó una crítica relacionada con la estancia del legislador mexicano en Europa.

“Mientras el Gobierno de los Estados Unidos persigue a todos los narco políticos, Yunes Márquez se encuentra nuevamente en Madrid muy quitado de la pena empinando el codo en The Library. Nótese la botella, Vega Sicilia; y el reloj: Audemars Piquet”, escribió.

¿Cómo es The Library, bar donde vieron a Miguel Ángel Yunes Márquez?

The Library, lugar al que fue Luis Miguel, abrió sus puertas en Madrid durante 2024 con un concepto enfocado en combinar gastronomía, vinos exclusivos y un ambiente privado de lujo. El lugar funciona como boutique, wine bar y club privado, apuesta por una experiencia enfocada en la alta cocina y las etiquetas premium.

El espacio destaca por su diseño inspirado en antiguas bibliotecas europeas, con enormes estanterías que albergan miles de botellas provenientes de distintas regiones vitivinícolas del mundo. Entre sus selecciones aparecen vinos exclusivos españoles, franceses e italianos, además de etiquetas provenientes de países emergentes dentro de la industria vinícola como Georgia, Grecia y Rumanía.

De acuerdo con la descripción del propio establecimiento, el nombre The Library no solo hace referencia a una biblioteca tradicional, sino también a la idea de una cava privada de vinos. La decoración mezcla madera de roble, detalles de mármol y mobiliario de gran tamaño que busca transmitir elegancia sin excesos.

Dentro de su menú destacan vinos exclusivos como Vega Sicilia y una oferta gastronómica de alto nivel con mariscos, carnes premium y caviar, elementos que han convertido al sitio en uno de los espacios más llamativos de la zona de Salamanca en Madrid.

Miguel Ángel Yunes Márquez apareció echando drink en Madrid. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

¿Cuánto cuesta comer en The Library, restaurante en el que estuvo el senador Yunes Márquez?

El menú del restaurante lujoso ofrece diferentes bebidas y comida, como el vino blanco y se puede consumir por copa, con precios de los 150 a los 830 pesos, pero también hay botellas de hasta 125 euros, que en pesos son 2,740.

Esto es lo más destacado de la carta del lujoso establecimiento en Madrid.

Entradas frías

La propuesta de entradas frías combina ingredientes premium del mar y cortes selectos, con opciones que destacan por su presentación y sofisticación. Entre los platillos más llamativos aparece el nigiri de ventresca de atún, una creación gourmet que ronda los 690 pesos, mientras el brioche con caviar tiene un precio cercano a los 670 pesos.

Los mariscos también tienen gran protagonismo con la gamba roja de Denia, el salpicón de marisco y la pata de king crab con naranja y fruta de la pasión, esta última considerada una de las opciones más costosas del menú con un valor aproximado de mil 500 pesos.

Jamón Ibérico — aproximadamente 500 pesos

Cecina de Wagyu — aproximadamente 500 pesos

Tiradito de corvina con ensalada cítrica de hinojo — aproximadamente 590 pesos

Atún en tartar sobre corazón de tomate — aproximadamente 690 pesos

Pata de King Crab con sésamo y naranja — aproximadamente mil 500 pesos

Entradas calientes

Las entradas calientes mezclan cocina española contemporánea con ingredientes de alta cocina y sabores intensos. Uno de los platillos más destacados es la lasaña, que alcanza un precio cercano a los 820 pesos.

También sobresalen las croquetas, la crema de chirivía (llamada zanahoria blanca) con centolla y los chipirones (calamares) encebollados en salsa verde.

Crema de chirivía con centolla — aproximadamente 390 pesos

Croquetas de carabinero — aproximadamente 540 pesos

Vieira al albariño — aproximadamente 280 pesos por pieza

Lasaña de bogavante y centolla — aproximadamente 820 pesos

Chipirones encebollados en salsa verde — aproximadamente 690 pesos

El Bar The Library Boutique ofrece diferentes variedades de vino. (Foto: Instagram @thelibrarywineboutique)

Platos fuertes

La sección de platos fuertes apuesta por pescados, mariscos, carnes premium y preparaciones tradicionales con un toque contemporáneo. La lubina salvaje asada con beurre blanc destaca como una de las especialidades del mar con un costo aproximado de mil pesos.

En cortes de carnes, la ternera blanca con puré de papa sobresale por ser uno de los platos más exclusivos del menú, pensado para compartir y con un precio cercano a los mil 900 pesos.

Lubina salvaje asada beurre blanc — aproximadamente mil pesos

Merluza en suquet y tirabeques — aproximadamente 820 pesos

Steak tartar de solomillo — aproximadamente 750 pesos

Hamburguesa de rabo de toro — aproximadamente 650 pesos

Jarrete de ternera blanca con puré de patatas — aproximadamente mil 900 pesos

Charcutería y quesos

La selección de charcutería y quesos reúne productos ibéricos y tablas especiales con opciones nacionales e internacionales. El surtido de ibéricos y la tabla del lujoso restaurante figuran entre las opciones más completas para compartir.

Mortadela — aproximadamente 320 pesos

Lomito ibérico — aproximadamente 750 pesos

Surtido de ibéricos — aproximadamente 820 pesos

Tabla de 6 variedades de quesos — aproximadamente 750 pesos

Tabla The Library — aproximadamente 860 pesos

Vinos y espumosos

La carta de vinos incluye etiquetas españolas, francesas, italianas y sudamericanas, además de champagnes de lujo y opciones exclusivas para maridar los platillos del menú. Entre las botellas más destacadas aparece Dom Pérignon 2015, con un precio aproximado de mil 700 pesos por copa o servicio indicado.

Gramona Imperial 2019 — aproximadamente 500 pesos

Ruinart Blanc de Blancs — aproximadamente 500 pesos

Dom Pérignon 2015 — aproximadamente mil 700 pesos

Vega Sicilia Único 2014 — selección premium de Ribera del Duero

Catena Alta Malbec 2021 — aproximadamente 410 pesos

The Library ofrece destacados y exclusivos vinos. (Foto: Captura Instagram)

¿Dónde está el bar en donde fue visto Yunes Márquez y cuáles son sus horarios?

The Library se encuentra ubicado sobre la Calle Serrano, en el exclusivo barrio de Salamanca, una de las zonas más lujosas de Madrid y muy cerca de la Puerta de Alcalá.

El lujoso bar opera de domingo a jueves en un horario de 10:00 horas a 2:00 de la madrugada, mientras que viernes y sábados mantiene la misma hora de apertura, aunque extiende el cierre hasta las 2:30 horas.