‘Luis Miguel nos saludó de beso’: ¿Cuánto cuesta comer en The Library, donde ‘El Sol’ sorprendió a fans?

¿Te imaginas ir a cenar y encontrarte a uno de tus artistas favoritos? Esto fue lo que le sucedió a una joven y a su madre, ya que se encontraron con el cantante Luis Miguel, quien estaba cenando con la diseñadora Paloma Cuevas, su actual pareja.

Y a diferencia de lo que sucedió en Yerba Santa Mérida, restaurante en donde Luis Miguel ‘arruinó’ un cumpleaños, en esta ocasión las fans de ‘El Sol de México’ se llevaron una grata sorpresa, pues el cantante fue muy amable con ellas.

“Luis Miguel está a lado de nosotras, es real (...) no nos dejó tomarnos foto, pero nos saludó de beso, nos dijo que: ‘wow que vengan mamá e hija de vacaciones’, casi nos invita a sentarnos con él”, relató la joven en un video compartido en las redes sociales de la joven.

Ella también compartió algunas imágenes en donde se puede ver a Luis Miguel disfrutando la velada en compañía de Paola Cuevas, dentro del lujoso restaurante The Library Wine Boutique.

¿Cómo es The Library Wine Boutique, el restaurante al que fue Luis Miguel?

Tal como indica su nombre, el concepto de este restaurante es crear un espacio en donde convivan en perfecta armonía una ‘biblioteca’ de vinos y la gastronomía, creando una experiencia única.

En su sitio web explican que The Library es un santuario para el vino, por lo cual al entrar, te darán la bienvenida enormes estantes hechos con madera y mármol en tonos dorados y caramelo, tal como los que se encuentran en una biblioteca.

No obstante, en lugar de albergar libros, estos contienen 3 mil 500 botellas de vino, los cuales dan vida a The Library, una palabra que puede traducirse como “bodega de vinos privada”, explican en su sitio web.

Luis Miguel fue visto cenando con Paloma Cuevas, (Foto: Google Maps)

Es por este motivo que como parte de la carta encontrarás cerca de 80 propuestas de tintos, blancos, rosados, espumosos, generosos y vinos dulces, para degustar en compañía de amigos o como parte del acompañamiento a los alimentos.

Estos se pueden pedir por copa o puedes comprar una botella completa, para lo cual tendrás la opción de elegir una de las 3 mil 500 botellas de vino que se encuentran dentro de The Library, por lo que no tendrás pretexto para no elegir un buen maridaje.

Pues además de disfrutar un buen vino de la sección o algún trago del bar, puedes elegir algunos platillos que incluyen mariscos, carnes, caviar e incluso pedir que te cocinen a la carta.

¿Cuánto cuesta comer en The Library Wine Boutique?

The Library Wine Boutique se encuentra en España, por lo que todos los precios están en euros y la cantidad de dinero que se gasta dependerá de lo que decidas comer y beber.

El rango de precios por los alimentos y entradas va de 16 euros por las sardinas picantes, es decir, 349.84 pesos hasta 580 euros por 100 gramos del caviar beluga, los cuales equivalen a 12 mil 681.70 pesos.

En el caso de los vinos sucede algo similar, ya que una copa de vino blanco de la marca Hiruzta Txakoli Berezia de 2022 tiene un precio de 7 euros, o 153.06 pesos; mientras que una botella de Dom Perignon Basquiat alcanza los 410 euros, es decir 8 mil 964.65 pesos.

En el restaurante se venden vinos y alimentos, uno de los más caros es el caviar. (Foto: Google Maps)

Algunos de los platillos, vinos y precios que se pueden encontrar en la carta de The Library Wine Boutique son los siguientes:

Finca Moncloa: una copa 22 euros; una botella 100 euros

Cepa 21 Malabrigo 2021: una copa 15 euros, una botella 70 euros

Mandolás 2021: una copa 9 euros, una botella 40 euros

Chateau Peyrassol 2023: una copa 11 euros, una botella 45 euros

Dom Perignon Basquiat: una copa 84 euros, una botella 410 euros

Hidalgo El Tresillo Amontillado Fino: una copa 8 euros, una botella 58 euros

Mejillones en escabeche fritos: 16 euros

Sardinas picantes: 16 euros

Anchoas: 23 euros

Ensaladilla de Gambas en Tortita crujiente de camarones: 24 euros

Brandada de Bacalao y polenta: 22 euros

Salpicón de marisco: 32 euros

Steak tartar de solomillo: 32 euros

Caviar, papada y yema curada en Brioche: 29 euros

Hamburguesa de rabo de toro: 28 euros

Jamón Ibérico: 19 euros

Mortadela: 15 euros

Caviar beluga: 580 euros

En este restaurante puedes elegir una de las 3 mil 500 botellas de vino que conforman el lugar. (Foto: Google Maps)

El menú, tanto de comida como de maridaje, es muy amplio, por lo que te recomendamos revisarlo con calma.

¿Dónde está el restaurante en donde Luis Miguel saludó a sus fans?

El restaurante al que fue a comer Luis Miguel con Paloma Cuevas se encuentra ubicado en España. La dirección completa es: calle de Serrano número 2, Salamanca, Madrid, España.

El horario de atención del bar es de domingo a jueves de 1 de la tarde a 2:00 de la mañana; los viernes y sábados está abierto de 1:00 de la tarde a 2:30 de la madrugada.