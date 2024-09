¿Luis Miguel y Paloma Cuevas se casaron? Rafael Herrerías, amigo del cantante, confirma boda

¡Adiós a uno de los solteros más codiciados! Rafael Herrerías, empresario y amigo muy cercano de ‘El Sol de México’, aseguró que Luis Miguel y Paloma Cuevas, la empresaria y diseñadora española, finalmente se casaron.

Rafael, quien es uno de los amigos cercanos del intérprete de ‘Ahora te puedes marchar’, confirmó la boda de ‘Mickey’ en una entrevista con los medios de comunicación durante la gala del evento ‘Los 300 líderes más influyentes de México’.

Luis Miguel ya se casó con Paloma Cuevas; asegura Rafael Herrerías

En el encuentro con la prensa, el empresario fue cuestionado sobre si había recibido o no una invitación a la supuesta boda del artista y la diseñadora de modas; no obstante, su respuesta sorprendió, pues confirmó el matrimonio.

“Sí (fui invitado), pero estaba carísimo ir hasta allá”, dijo Rafael a manera de broma, a pesar de que no compartió exactamente la ciudad en la cual Luis Miguel y Paloma Cuevas habrían contraído matrimonio, dejó ver que pudo haber sido en Europa.

“Fue hasta allá en… no me acuerdo cómo se llama, pero sí, claro (me invitaron)”, señaló luego de descartar ciudades como Lisboa. A pesar de ello, Rafael indicó que su esposa no se sentía bien, por lo que decidieron no ir al festejo.

El empresario dijo que le envió sus felicitaciones a Luis Miguel por esta nueva etapa de su vida, ya que a pesar de haber tenido varios romances, como los que entabló con la actriz Stephanie Salas o la cantante mexicana Aracely Arámbula, jamás se había casado.

“(Paloma) es una gran mujer, a final de cuentas, es una gran mujer y él la aprovecha. Qué bueno que estén contentos y que estén bien”, agregó Rafael sobre la feliz pareja e indicó que su amigo está en uno de sus mejores momentos a nivel profesional.

Rafael Herrerías también habló sobre si la pareja quiere o no tener bebés: “Él ya tiene tres y ella dos (hijas). Están muy contentos, pero yo creo que ya no es necesario, a estas edades ya no”, dijo el empresario.

@luismigueldeluxe @Luis Miguel fue captado anoche en el restaurante Yoko A su llegada y salida, fans del artista, se acercaron a tomarse fotos y captarlo con sus teléfonos celulares. Las imágenes circulan en redes sociales. La tormenta de lluvia que azotó ayer en noche a Ciudad Juárez, obligó al cantante a reprogramar para hoy su concierto de su tour 2024 programado para la frontera. ♬ sonido original - Luis Miguel Deluxe

Sus declaraciones llegan poco después de todos los rumores sobre la presunta boda de Luis Miguel y Paloma Cuevas, debido a que ‘El Sol de México’ dejó ver que portaba un anillo en su mano a finales de agosto de este año.

En esa ocasión, ‘Luismi’ salió del restaurante Yoko, ubicado en Ciudad Juárez, en donde sus fans lo grabaron. Él, al ver a todas las personas, se quitó el anillo y lo guardó en su saco, desatando toda clase de rumores sobre un posible matrimonio.

A pesar de las declaraciones de Rafael Herrerías, ni Luis Miguel ni Paloma Cuevas han hablado sobre el tema, ya que ambos han preferido mantener los detalles de su vida amorosa de manera privada.

¿Cómo se conocieron Luis Miguel y Paloma Cuevas? Esta es su historia de amor

En 2022, Paloma Cuevas y Luis Miguel comenzaron a levantar sospechas sobre un posible romance, debido a que se les vio juntos en Miami, Marbella y en la Costa del Sol; sin embargo, su relación comenzó mucho tiempo antes.

Victoriano Valencia y Luisito Rey, los padres de Paloma y ‘El Sol de México’ respectivamente, entablaron una muy buena amistad cuando la diseñadora de modas y el cantante eran niños.

Esto llevó a la feliz pareja a conocerse; sin embargo, su relación fue únicamente de amistad durante muchos años e incluso Paloma Cuevas estuvo casada con Enrique Ponce, torero, amigo del cantante y padrino de uno de los hijos de Luis Miguel con Aracely Arámbula.

Luis Miguel y Paloma Cuevas han compartido una amistad desde que eran niños. (Fotos: Instagram @luismiguel y @palomacuevasofficial)

La empresaria española se divorció en julio de 2020, luego de pasar 24 años en matrimonio con Enrique Ponce y tres años más tarde comenzó una relación de manera oficial con su amigo de toda la vida: Luis Miguel

“Nuestros padres eran amigos y nosotros nos conocemos de pequeños. La vida nos ha reunido de varias formas y ahora estamos juntos. Quizás, nos fuimos conociendo para luego enamorarnos. ¿Ha sido distinto? Puede ser, pero no puede ser mejor”, compartió Paloma para el diario El País el año pasado.