Así fue la historia de desamor entre Luis Miguel y Stephanie Salas

Después de dos años de relación y un embarazo inesperado, Stephanie Salas y Luis Miguel pusieron un fin a su romance adolescente en la década de los años ochenta.

El cantante Luis Miguel, quien es reconocido por canciones como ‘Ahora te puedes marchar’, ‘La incondicional’ y ‘Culpable o no’, se ha relacionado con diferentes celebridades a lo largo de su carrera, como Aracely Arámbula.

Sin embargo, destaca la breve relación romántica que tuvo con la intérprete Stephanie Salas, nieta de la primera actriz Silvia Pinal, debido a que con ella ‘El Sol’ tuvo a su primogénita: Michelle Salas, que recientemente se casó con el empresario Danilo Díazgranados.

Michelle Salas es hija de Luis Miguel y Stephanie Salas. (Foto: Instagram / @luismiguel / @michellesalasb @stephaniesalasoficial)

¿Cómo se conocieron Luis Miguel y Stephanie Salas?

Luis Miguel y Stephanie Salas se conocieron en 1985, época en la que el cantante estaba gozando de la popularidad de su carrera artística. A pesar de que los seguidores de ambas personalidades sabían que habían tenido un romance, no fue hasta 2018 que la nieta de Silvia Pinal dio detalles.

“Yo estaba trabajando en el musical juvenil Vaselina, con Timbiriche. Tenía quince años, al igual que él. Un día fue Luis Miguel a develar la placa... un compañero mío en la obra, que era muy amigo de él, nos presentó semanas después”, explicó Stephanie Salas a la revista Hola.

La intérprete de Baila conmigo (1992) comentó que al principio su relación con Luis Miguel solamente era de amistad, ya que por la edad ambos compartían gustos similares por la música y películas.

Luis Miguel y Stephanie Salas se conocieron en la década de los ochenta. (Foto: Instagrm / @stephaniesalasoficial / YouTube / @PRIVADO80s)

No fue hasta dos años después de que se conocieron que la amistad entre Stephanie Salas y Luis Miguel dio el siguiente paso hacia un romance debido a que ambas familias comenzaron a convivir más tiempo en comidas que organizaba Luis Rey, padre de ‘El Sol’.

“Su papá, Luis Rey organizaba comidas y estás en su casa a las que iban gente del mundo del espectáculo, y recuerdo que en una ocasión invité a mi mamá (Sylvia Pasquel), que terminó haciéndose amiguísima de Luis Rey. A los diecisiete años ya empezamos a salir en un plan más romántico”, aseguró Salas a Hola.

Stephanie Salas recordó que su relación con Luis Miguel consistía en ir de viaje con él a sus diferentes conciertos y a los mejores restaurantes de la época; sin embargo, recalcó que “no fue un noviazgo normal” por la carrera artística del cantante.

En la actualidad, Stephanie Salas continúa con sus labores en la actuación. (Foto: Instagram / @stephaniesalasoficial)

¿Por qué terminaron Luis Miguel y Stephanie Salas?

Stephanie Salas compartió a Hola que su relación romántica con Luis Miguel solamente duró dos años, en aquel entonces la actriz estaba estudiando la preparatoria y ‘El Sol’ viajaba por todo el mundo para sus conciertos.

A pesar de que Salas no especificó la razón por la que terminó su romance, el embarazo inesperado por el cual llegó Michelle Salas fue una de las causas por las que perdió contacto con Luis Miguel.

En la actualidad Luis Miguel se encuentra en una gira musical. (Foto: Instagram / @luismiguel)

“La verdad fue algo inesperado (el embarazo), y como cualquier jovencita en una circunstancia así, sentí miedo, incertidumbre”, Salas narró a aquella revista que se enteró por medio de un chequeo médico y que la primera persona que se enteró fue su madre, Sylvia Pasquel.

La actriz narró que espero un tiempo a que Luis Miguel la buscará a ella para decirle la noticia. Las personalidades se reunieron en un departamento en Polanco, cuando Salas tenía alrededor de cuatro meses de embarazo.

“Él no sospechaba nada. Y echando mano de las fuerzas y el valor que pude con tan corta edad, le dije que estaba embarazada. Fue difícil. No lo quieres ver a él enojado. Así como es de encantador, también tiene un lado de mucho carácter”, recordó en Stephanie Salas en entrevista con Hola.

Luis Miguel es un cantante que comenzó su carrera a principios de los ochenta. (Foto: Luis Miguel Oficial)

Tras recibir la noticia del embarazo, Stephanie compartió que Luis Miguel reaccionó sorprendido al principio, pero después de algunos minutos el artista se calmó y sucedió lo siguiente:

“Creo que tuvo sentimientos encontrados, lo meditó, lo digirió, y reaccionó de una manera muy sensata y ecuánime. En ningún momento se puso como loco, ni enojado, ni agresivo... Después me llevó a mi casa, y en el camino fue acariciándome la panza”.

Stephanie Salas aseguró que, al decirle la noticia, sintió a Luis Miguel contento y hasta le prometió que todo iba a estar bien; sin embargo, después de esa reunión perdieron el contacto y la actriz vivió su embarazo acompañada solamente de su familia.

Michelle Salas no fue reconocida por Luis Miguel hasta 2007. (Foto: Instagram / @stephaniesalasoficial)

¿Cómo reconoció Luis Miguel a Michelle Salas?

Michelle Salas, quien actualmente es una modelo e influencer, nació en 1989 y fue criada la mayor parte de su vida por Stephanie Salas y sus demás familiares como Sylvia Pasquel y Silvia Pinal.

Aunque Stephanie Salas anunció el nacimiento de su hija, en diversas ocasiones Luis Miguel negó el parentesco de Michelle Salas. Esto fue lo que dijo ‘El Sol’ en el programa Siempre en domingo en aquella época:

“Yo he sido un personaje que a lo largo de los años que llevo se han dado distintos comentarios”.

Luis Miguel fue una de las personas que entregó a Michelle Salas en el altar de su boda con Danilo Díaz. (Instagram / @luismiguel / @michellesalasb)

En 2005, en medio de la polémica, Michelle Salas se pronunció al respecto de la situación con su padre en una entrevista con la revista Quién:

“Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel cuando él sabe que existo”.

Tras aquel comentario, dos años después, Luis Miguel reconoció a Michelle Salas como su hija. Incluso, aparte de Stephanie Salas, ‘El Sol’ fue una de las personas que acompañó a la modelo mientras caminaba hacia el altar para casarse con Danilo Díazgranados.