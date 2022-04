‘Es un allanamiento’: Sylvia Pasquel revela detalles del robo a la casa de Silvia Pinal

Mientras que la primera actriz Silvia Pinal disfrutaba de una comida durante el fin de semana fuera de su casa, una de sus enfermeras supuestamente sacó algunas joyas luego de recibir el mensaje de un hombre que le aseguró que era Sylvia Pasquel quien se lo pedía para cubrir unas deudas.

De acuerdo con información de la familia no se llevó nada de valor y la mayoría de los objetos eran de bisutería, puesto que lo valioso se encuentra resguardado en el banco. Sin embargo, Pasquel afirmó su sentir tras el incidente.

“Obviamente que te enojas y molestas porque al final del día es un allanamiento a tu morada, tu privacidad y tus cosas”, afirmó para el programa Venga la alegría.

Esto es lo que sabemos del robo

De acuerdo con las autoridades, después de que se encontrara a una persona intentando abrir la puerta llegó la policía, así que la mujer (que no tenía llaves) y éste fueron detenidos. Pasquel aseguró que no tiene conocimiento sobre las contrataciones, pero se sintió vulnerable que una persona a la que le dieron acceso para cuidar a su mamá pueda tener un pacto con los asaltantes.

“Ella se llevó la bisutería en una bolsa y fue a la plaza Pedregal Picacho a entregarla al tipo. Le digo ¿y cómo es? alto, moreno. Dijo que yo le estaba ordenando para sacar las cosas. Yo no tengo deudas, no tengo un pagaré firmado y mucho menos me atrevería a agarrar las cosas de mi mamá para pagar una deuda, si para eso ya estoy bastante grande, para hacerme responsable”, confió.

Asimismo, detalló el regreso al teatro de Pinal a los 90 años para integrarse al elenco de la obra Caperucita: ¡Qué onda con tu abuelita! “Cuando una persona ha sido tan vital como mi mamá, que siempre ha trabajado y siempre ha estado activa, ¿la dejarías sentada todo el día viendo la televisión o le darías la oportunidad de que esté en el escenario recibiendo el amor y el aplauso de la gente? Ella es la señora Silvia Pinal, en ningún momento vamos a permitir que mi mamá se vea expuesta, pero el tiempo que le quede que sea feliz”, apuntó.